ألجواسيل يتنازل عن 3 ملايين دولار بعد إنهاء تعاقده مع الشباب السعودي

السبت، 21 فبراير 2026 - 11:01

كتب : FilGoal

إيمانول ألجواسيل

تنازل المدرب الإسباني إيمانويل ألجواسيل عن 3 ملايين دولار من مستحقاته لدى نادي الشباب السعودي بعد إنهاء تعاقده.

وقرر الشباب إنهاء عقد ألجواسيل والتعاقد مع المدرب الجزائري نور الدين بن زكري.

وحقق الشباب الانتصارفي الظهور الأول لبن زكري مع الفريق بالفوز على ضمك 3-1 ضمن الجولة 22 من الدوري السعودي.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن ألجواسيل تنازل عن 11 مليون ريال سعودي ما يعادل نحو 3 ملايين دولار، من مستحقاته المالية في توقيع المخالصة المالية.

وقاد ألجواسيل تدريب الشباب خلال 25 مباراة وحقق 7 انتصارات و7 تعادلات، وتعرض الفريق معه لـ 11 هزيمة.

وتعد تجربة الشباب التجربة الأولى للمدرب الإسباني خارج نادي ريال سوسيداد الذي تدرج في تدريب فئاته السنية حتى الوصول لتدريب الفريق الأول بين عامي 2018-2025.

وقاد ألجواسيل تدريب ريال سوسيداد في 330 مباراة، وحقق 153 انتصار، و82 تعادل، وتعرض للهزيمة في 95 مباراة.

