رومانو: قرار نهائي من إدارة كريستال بالاس بشأن مستقبل جلاسنر

السبت، 21 فبراير 2026 - 10:56

كتب : FilGoal

أوليفر جلاسنر

وصلت إدارة نادي كريستال بالاس إلى قرار نهائي بشأن مستقبل أوليفير جلاسنر المدير الفني للفريق.

وأشارت تقارير في وقت سابق إلى أن إدارة تدرس إقالة جلاسنر أثناء الموسم الجاري وعدم الانتظار إلى انتهائه.

وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي المختص بالانتقالات، فإن إدارة النادي الإنجليزي قررت الاستمرار مع جلاسنر حتى نهاية الموسم الجاري.

وكان جلاسنر قد أعلن في وقت سابق رحيله عن كريستال بالاس بعد نهاية الموسم.

وتحدث جلاسنر في مؤتمر صحفي عن الأمر قائلا: "لست قادرا على التكيف مع اللاعبين الجدد مثل القدامى في الفريق، لا أعرف هل سأستمر حتى نهاية الموسم أم لا، النتائج ستحدد مصيري".

وكان جلاسنر قد قال في وقت سابق: "لقد اتُخذ القرار بالفعل، منذ أشهر اجتمعت مع ستيف باريش مالك النادي في أكتوبر، خلال فترة التوقف الدولي".

وأكمل مدرب كريستال بالاس "تحدثنا مطولاً، وأخبرته أنني لن أوقع عقداً جديداً".

وينتهي عقد جلاسنر مع كريستال بالاس بنهاية الموسم الجاري.

وأضاف جلاسنر: "اتفقنا حينها على أن الأفضل هو إبقاء الأمر بيننا، كان هذا أفضل ما يمكننا فعله، والحفاظ على سرية الأمر لمدة ثلاثة أشهر".

وأتم مدرب كريستال بالاس "من المهم الآن أن يكون الوضع واضحاً، وكان لدينا جدول مزدحم للغاية، لذلك لم نرغب في الحديث عنه. أنا وستيف نتمنى الأفضل لكريستال بالاس".

وتوج جلاسنر ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي في الموسم الماضي وأيضا كأس الدرع الخيرية في الموسم الجاري.

