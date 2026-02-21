مواعيد مباريات 21 فبراير.. كأس مصر وريال مدريد والدوري الإنجليزي

السبت، 21 فبراير 2026 - 10:36

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد بنفيكا

تقام مباراة في دور الـ 8 من بطولة كأس مصر بين فريق وي وإنبي.

وأيضا يلعب ريال مدريد في بطولة الدوري الإسباني، بالإضافة إلى انطلاق الجولة 27 في الدوري الإنجليزي.

وتلعب مباراة نارية بين الهلال واتحاد جدة في الدوري السعودي.

كأس مصر

وي × إنبي.. تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة ونصف مساء على قناة أون سبورت.

الدوري الإسباني

أوساسونا × ريال مدريد.. تقام المباراة في تمام الساعة السابعة ونصف مساء.

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي × نيوكاسل.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على بي إن سبورتس 1.

تشيلسي × بيرنلي.. تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء على قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري السعودي

الهلال × اتحاد جدة.. تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة ثمانية وتطبيق شاهد.

الدوري الإيطالي

ليتشي × إنتر.. تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء على تطبيق ستارز بلاي وشاشة.

يوفنتوس × كومو.. تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرا على تطبيق ستارز بلاي وشاشة.

