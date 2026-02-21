جارسيا: فليك أقنعني بالقدوم لـ برشلونة.. وقادرون على العودة أمام أتلتيكو مدريد

كشف جوان جارسيا حارس مرمى برشلونة، أن هانز فليك مدرب الفريق كان سببا رئيسيا في قدومه بعدما تحدث معه.

وقال جوان جارسيا في تصريحات لماركا: "عندما أرادني برشلونة تحدثت مع المقربين مني وعائلتي، كان خبرا رائعا أن يهتم بي أحد أفضل الأندية في العالم، وبعد أن ناقشنا الأمر، اتخذنا القرار المناسب".

وواصل "برشلونة فريق يناسبني كثيرا، كما أنه يمتلك غرفة ملابس عبارة عن شباب مثلي، والشيء الأهم أن النادي يتماشى مع تفكيري في فكرة البحث عن تحقيق البطولات الكبيرة".

وأردف "نقل لي فليك من البداية رغبته الكبيرة في قدومي إلى برشلونة، ومن المهم أن أشعر بثقة المدرب".

وكشف "عندما تصل إلى فريق كبير كهذا، فمن الطبيعي أن تواجه منافسة كبيرة على المركز الأساسي، أتيت برغبة كبيرة في تحقيق النجاح وأن أكون رقم واحد في حراسة المرمى".

وعن الحكام قال: "الحكم قد يخطيء، لأن اللقطات سريعة، لذلك وجدت تقنية الفيديو، لكن على كل حال علينا التركيز على أنفسنا فقط، وأن ننتصر بطريقتنا الخاصة".

واستمر "ليس من اختصاصي أن أقيم الحكام، هناك لقطات جدلية لا تصب لمصلحتنا مؤخرا، لكن لا يجب أن نضيع طاقتنا في أمور لا نتحكم بها".

وواصل "أسلوب لعبنا جيد، لكنه يحمل الكثير من المخاطر، إذا طبقناه جيدا فهو فعال للغاية كما حدث الموسم الماضي، لكن الغلطة تكلفنا الكثير".

وعن مباراة أتلتيكو مدريد قال: "المباراة ستكون صعبة، لكن يجب ألا نندفع، علينا تسجيل الهدف الأول قبل التفكير في الثاني وستكون الأمور مميزة، يجب أن نجعلهم غير مرتاحين منذ البداية".

وأردف "لدينا الإمكانيات لنكون مرشحين لتحقيق الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، لكن يجب أن نثبت ذلك في الملعب".

وأتم "الضغط موجود في كل مكان، لكن في برشلونة أكبر بكثير، لأنك مرشح للفوز بكل الألقاب، ويجب أن تكون في القمة في جميع المسابقات".

وكان برشلونة قد خسر من أتلتيكو مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 4-0.

وستقام مباراة الإياب يوم 3 مارس المقبل على ملعب سبوتيفاي كامب نو معقل برشلونة.