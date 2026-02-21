جارسيا: فليك أقنعني بالقدوم لـ برشلونة.. وقادرون على العودة أمام أتلتيكو مدريد

السبت، 21 فبراير 2026 - 02:15

كتب : FilGoal

جوان جارسيا - برشلونة

كشف جوان جارسيا حارس مرمى برشلونة، أن هانز فليك مدرب الفريق كان سببا رئيسيا في قدومه بعدما تحدث معه.

خوان جارسيا

النادي : برشلونة

برشلونة

وقال جوان جارسيا في تصريحات لماركا: "عندما أرادني برشلونة تحدثت مع المقربين مني وعائلتي، كان خبرا رائعا أن يهتم بي أحد أفضل الأندية في العالم، وبعد أن ناقشنا الأمر، اتخذنا القرار المناسب".

وواصل "برشلونة فريق يناسبني كثيرا، كما أنه يمتلك غرفة ملابس عبارة عن شباب مثلي، والشيء الأهم أن النادي يتماشى مع تفكيري في فكرة البحث عن تحقيق البطولات الكبيرة".

أخبار متعلقة:
جوان جارسيا: هدف تقدم جيرونا كان من مخالفة ولكن جوان جارسيا: عندما تأتيني الكرة أحاول صدها.. وفياريال لعب جيدا بـ 10 لاعبين جوان جارسيا: لم نستطع مجاراة تشيلسي في سرعة اللعب تقرير: جوان جارسيا جاهز للعودة ضد أتلتيك بلباو بعد التعافي من الإصابة

وأردف "نقل لي فليك من البداية رغبته الكبيرة في قدومي إلى برشلونة، ومن المهم أن أشعر بثقة المدرب".

وكشف "عندما تصل إلى فريق كبير كهذا، فمن الطبيعي أن تواجه منافسة كبيرة على المركز الأساسي، أتيت برغبة كبيرة في تحقيق النجاح وأن أكون رقم واحد في حراسة المرمى".

وعن الحكام قال: "الحكم قد يخطيء، لأن اللقطات سريعة، لذلك وجدت تقنية الفيديو، لكن على كل حال علينا التركيز على أنفسنا فقط، وأن ننتصر بطريقتنا الخاصة".

واستمر "ليس من اختصاصي أن أقيم الحكام، هناك لقطات جدلية لا تصب لمصلحتنا مؤخرا، لكن لا يجب أن نضيع طاقتنا في أمور لا نتحكم بها".

وواصل "أسلوب لعبنا جيد، لكنه يحمل الكثير من المخاطر، إذا طبقناه جيدا فهو فعال للغاية كما حدث الموسم الماضي، لكن الغلطة تكلفنا الكثير".

وعن مباراة أتلتيكو مدريد قال: "المباراة ستكون صعبة، لكن يجب ألا نندفع، علينا تسجيل الهدف الأول قبل التفكير في الثاني وستكون الأمور مميزة، يجب أن نجعلهم غير مرتاحين منذ البداية".

وأردف "لدينا الإمكانيات لنكون مرشحين لتحقيق الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، لكن يجب أن نثبت ذلك في الملعب".

وأتم "الضغط موجود في كل مكان، لكن في برشلونة أكبر بكثير، لأنك مرشح للفوز بكل الألقاب، ويجب أن تكون في القمة في جميع المسابقات".

وكان برشلونة قد خسر من أتلتيكو مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 4-0.

وستقام مباراة الإياب يوم 3 مارس المقبل على ملعب سبوتيفاي كامب نو معقل برشلونة.

برشلونة جوان جارسيا
نرشح لكم
روسينيور يكشف ما سيفعله حال تعرض فريقه للعنصرية جوارديولا: ما زال رودري ليس في أفضل حالاته بسبب عودته المبكرة من الإصابة سيميوني: لست داخل رأس ألفاريز لمعرفة مستقبله راتكليف يتفادى العقوبة من الاتحاد الإنجليزي بعد تصريحاته ضد المهاجرين تقرير: فيلاخونا يتعهد بضم هاري كين حال فوزه برئاسة برشلونة تقرير: كريستال بالاس يدرس إقالة جلاسنر من تدريب الفريق فشل في الاختبار الأول.. مارسيليا يسقط أمام بريست بقيادة حبيب باي مؤتمر إنريكي: إصابة ديمبلي ضربة كبيرة لنا.. والغيابات ليست عذرا للنتائج
أخر الأخبار
جارسيا: فليك أقنعني بالقدوم لـ برشلونة.. وقادرون على العودة أمام أتلتيكو مدريد 2 ساعة | الكرة الأوروبية
روسينيور يكشف ما سيفعله حال تعرض فريقه للعنصرية 2 ساعة | الكرة الأوروبية
جوارديولا: ما زال رودري ليس في أفضل حالاته بسبب عودته المبكرة من الإصابة 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
سيميوني: لست داخل رأس ألفاريز لمعرفة مستقبله 2 ساعة | الدوري الإسباني
راتكليف يتفادى العقوبة من الاتحاد الإنجليزي بعد تصريحاته ضد المهاجرين 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير: فيلاخونا يتعهد بضم هاري كين حال فوزه برئاسة برشلونة 3 ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: كريستال بالاس يدرس إقالة جلاسنر من تدريب الفريق 3 ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير إسباني: ديانج أجرى الكشف الطبي لـ فالنسيا في القاهرة 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (0)-(0) الجيش الملكي.. تأهل الفريقين 2 طريق الأهلي وبيراميدز نحو نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ومواجهة مصرية محتملة 3 ملف قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.. مواجهات نارية 4 صلاح: كنت تحت الضغط أثناء ركلة الجزاء.. والتتويج بالكأس يعتمد على سوبوسلاي
/articles/523768/جارسيا-فليك-أقنعني-بالقدوم-لـ-برشلونة-وقادرون-على-العودة-أمام-أتلتيكو-مدريد