روسينيور يكشف ما سيفعله حال تعرض فريقه للعنصرية

كشف ليام روسينيور المدير الفني لتشيلسي عما سيفعله حال تعرض فريقه للعنصرية.

وقال المدرب الإنجليزي للصحفيين: "سأترك الملعب حال حدوث موقف مماثل لفينيسيوس جونيور؟ هذا أحد الردود الممكنة، كل شيء يعتمد على السياق".

وأضاف "من الصعب جدا إصدار أحكام، لن أصدر حكما طالما لا أعرف الحقيقة كاملة".

وأضاف "إذا سمعت بشكل قاطع عبارات عنصرية ولم يتم اتخاذ أي إجراء بشأنها، فسأسحب فريقي من أرض الملعب ولن ألعب المباراة".

وأكمل "أنا محظوظ جدا لأنني من أصول مختلطة، والدي أسود ووالدتي بيضاء، ما تعلمته في حياتي أن الجميع متشابهون إلى حد كبير".

وأنهى حديثه قائلا: "علينا أن نجد طريقة لإدراك ذلك، ولا نصنع المزيد من الانقسام بسبب أشياء كثيرة، وليس فقط العِرق".

ويستعد تشيلسي لمواجهة منافسه بيرنلي في المباراة التي ستجمعهما اليوم السبت في الجولة 27 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويحتل تشيلسي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يأتي بيرنلي في المركز الـ 19 برصيد 18 نقطة.

ماذا حدث؟

سجل فينيسيوس جونيور هدف فوز ريال مدريد على بنفيكا في الدقيقة 50 بتسديدة رائعة لم يستطع الحارس أناتولي تروبين التصدي لها.

عقب تسجيل الهدف، ذهب فينيسيوس للاحتفال عن طريق الرقص عند راية الركنية أمام جماهير بنفيكا، مما أغضب جماهير ولاعبي الفريق البرتغالي، الذين بدأوا في توجيه هتافات ضده.

توقفت المباراة بسبب هتافات الجمهور العنصرية ضد فينيسيوس لاعب ريال مدريد لمدة 10 دقائق، كما زعم فينيسيوس جونيور تعرضه لعبارات عنصرية من جانب جيانلوكا بريستياني لاعب بنفيكا.

وحقق ريال مدريد الفوز خارج ملعبه في المباراة التي أقيمت على ملعب النور في لشبونة.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين في مدريد الأربعاء المقبل.