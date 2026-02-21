سيميوني: لست داخل رأس ألفاريز لمعرفة مستقبله

السبت، 21 فبراير 2026 - 01:41

كتب : FilGoal

خوليان ألفاريز - أتليتكو مدريد - إنتر

أوضح دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد أنه لا يعرف ما سيفعله لاعبه خوليان ألفاريز بشأن مستقبله.

وقال المدرب الأرجنتيني للصحفيين: "مستقبل خوليان ألفاريز؟ لست داخل رأسه، أنا أشاهده يعود إلى مستواه المعهود خلال المباراتين الماضيتين، نحن بحاجة إليه، أما ما يدور في ذهنه فلا يمكنني أن أعرفه، لكن فيما ينعكس على عمله فأنا سعيد جدا بما يقدمه لنا".

ويرغب نادي برشلونة في التعاقد مع خوليان ألفاريز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويعاني برشلونة من أزمة مالية تصعب من إتمامه للصفقات وتسجيلها بسبب قانون اللعب المالي النظيف الخاص في إسبانيا.

وبحسب صحيفة سبورت في وقت سابق، فإن برشلونة يخطط لتحقيق قاعدة 1/1 من أجل ضبط ميزانيته وتسجيل اللاعبين.

وذكرت الصحيفة أن إذا تمكن برشلونة من تحقيق القاعدة سيدخل بكل قوته للتفاوض مع أتلتيكو مدريد وضم اللاعب الأرجنتيني.

وينتهي تعاقد اللاعب البالغ من العمر 25 عاما في عام 2030.

وانضم المهاجم إلى أتلتيكو مدريد قادما من مانشستر سيتي في صيف 2024 مقابل 75 مليون يورو.

