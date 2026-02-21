تقرير: كريستال بالاس يدرس إقالة جلاسنر من تدريب الفريق

السبت، 21 فبراير 2026 - 01:19

كتب : FilGoal

أوليفير جلاسنر

يدرس نادي كريتسال بالاس إقالة أوليفير جلاسنر المدير الفني للفريق أثناء الموسم الجاري.

وبحسب BBC Sport، فإن إدارة النادي تدرس إقالة المدرب النمساوي الآن وعدم الانتظار لنهاية الموسم بسبب سوء النتائج.

وكان جلاسنر قد أعلن في وقت سابق رحيله عن كريستال بالاس بعد نهاية الموسم.

وتحدث جلاسنر في مؤتمر صحفي عن الأمر قائلا: "لست قادرا على التكيف مع اللاعبين الجدد مثل القدامى في الفريق، لا أعرف هل سأستمر حتى نهاية الموسم أم لا، النتائج ستحدد مصيري".

وكان جلاسنر قد قال في وقت سابق: "لقد اتُخذ القرار بالفعل، منذ أشهر اجتمعت مع ستيف باريش مالك النادي في أكتوبر، خلال فترة التوقف الدولي".

وأكمل مدرب كريستال بالاس "تحدثنا مطولاً، وأخبرته أنني لن أوقع عقداً جديداً".

وينتهي عقد جلاسنر مع كريستال بالاس بنهاية الموسم الجاري.

وأضاف جلاسنر: "اتفقنا حينها على أن الأفضل هو إبقاء الأمر بيننا، كان هذا أفضل ما يمكننا فعله، والحفاظ على سرية الأمر لمدة ثلاثة أشهر".

وأتم مدرب كريستال بالاس "من المهم الآن أن يكون الوضع واضحاً، وكان لدينا جدول مزدحم للغاية، لذلك لم نرغب في الحديث عنه. أنا وستيف نتمنى الأفضل لكريستال بالاس".

وتوج جلاسنر ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي في الموسم الماضي وأيضا كأس الدرع الخيرية في الموسم الجاري.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com

كريستال بالاس الدوري الإنجليزي أوليفير جلاسنر
