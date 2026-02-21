تقرير: فيلاخونا يتعهد بضم هاري كين حال فوزه برئاسة برشلونة

السبت، 21 فبراير 2026 - 01:24

كتب : FilGoal

هاري كين - بايرن ميونيخ - تشيلسي

كشف خافيير فيلاخونا المرشح لرئاسة برشلونة عن خطته في حالة تولي رئاسة النادي الكتالوني والتي تعتمد على التعاقد مع هاري كين لاعب بايرن ميونيخ.

هاري كين

النادي : بايرن ميونيخ

برشلونة

وقال خافيير فيلاخونا في تصريحات لشبكة ESPN: "ما ينقصنا هو مهاجم صريح قادر على ربط اللعب، وفي الوقت نفسه يكون حاسما داخل منطقة الجزاء".

وواصل "أعتقد أننا في حاجة أيضا لقلب دفاع مميز، لا أقول إن المدافعين الموجودين ليسوا جيدين، ولكننا نحتاج إلى قلب دفاع قادر على موازنة صغر السن اللاعبين وقلة خبرتهم".

أخبار متعلقة:
هاري كين يستهدف الرقم القياسي لـ ليفاندوفسكي مع بايرن ميونيخ بايرن يبدأ التفاوض مع هاري كين من أجل تمديد عقده هاري كين: أستطيع كسر رقم ليفاندوفسكي.. ولكن بشرط صلاح: الإعلام دعّم كين ولو كنت في مكان آخر لتم الدفاع عني

وأردف "أعتقد مع هاتين الصفقتين، ومع اللاعبين الصاعدين لدينا، ومع من لدينا بالفعل في الفريق، لن نحتاج إلى إجراء الكثير من التغييرات".

وأتم "هناك هدف واحد وهو التعاقد مع هاري كين، وأعتقد أنه سيكون مناسبا للغاية، خاصة بوضعه التعاقدي، هو الهدف الأساسي بالنسبة لي".

وتقام الانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد لبرشلونة يوم 15 مارس المقبل.

وتولى رافائيل يوستي أعمال رئاسة النادي بدلا من لابورتا، وجوزيب كوبيلس نائبا للرئيس وأمينا للسر، وألفونس كاسترو أمينا للصندوق، وأعضاء مجلس الإدارة جوزيب إجناسي ماسيا، وأنخيل ريودالباس، وجوان سوليه إي سوست، وسيسكو بوجول.

فلاخونا هاري كين برشلونة
نرشح لكم
سيميوني: لست داخل رأس ألفاريز لمعرفة مستقبله راتكليف يتفادى العقوبة من الاتحاد الإنجليزي بعد تصريحاته ضد المهاجرين تقرير: كريستال بالاس يدرس إقالة جلاسنر من تدريب الفريق فشل في الاختبار الأول.. مارسيليا يسقط أمام بريست بقيادة حبيب باي مؤتمر إنريكي: إصابة ديمبلي ضربة كبيرة لنا.. والغيابات ليست عذرا للنتائج بدون إبراهيم عادل.. فيجلي يعود من بعيد أمام نورشيلاند ويفرض التعادل مؤتمر أربيلوا: لو طلب منا فينيسيوس عدم استكمال مباراة بنفيكا كنا سنفعل مؤتمر تودور: تدربنا بـ 13 لاعبا استعدادا لـ أرسنال
أخر الأخبار
سيميوني: لست داخل رأس ألفاريز لمعرفة مستقبله 3 دقيقة | الدوري الإسباني
راتكليف يتفادى العقوبة من الاتحاد الإنجليزي بعد تصريحاته ضد المهاجرين 6 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: فيلاخونا يتعهد بضم هاري كين حال فوزه برئاسة برشلونة 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: كريستال بالاس يدرس إقالة جلاسنر من تدريب الفريق 26 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير إسباني: ديانج أجرى الكشف الطبي لـ فالنسيا في القاهرة 39 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر معتمد جمال: صححنا الأوضاع في الشوط الثاني.. وتواجد فتوح ليس وليد الصدفة ساعة | الدوري المصري
فشل في الاختبار الأول.. مارسيليا يسقط أمام بريست بقيادة حبيب باي ساعة | الكرة الأوروبية
فتوح: نسعى للمنافسة على الدوري.. وجاهز للمشاركة في أي مركز ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (0)-(0) الجيش الملكي.. تأهل الفريقين 2 طريق الأهلي وبيراميدز نحو نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ومواجهة مصرية محتملة 3 ملف قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.. مواجهات نارية 4 صلاح: كنت تحت الضغط أثناء ركلة الجزاء.. والتتويج بالكأس يعتمد على سوبوسلاي
/articles/523762/تقرير-فيلاخونا-يتعهد-بضم-هاري-كين-حال-فوزه-برئاسة-برشلونة