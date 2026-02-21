تقرير: فيلاخونا يتعهد بضم هاري كين حال فوزه برئاسة برشلونة

كشف خافيير فيلاخونا المرشح لرئاسة برشلونة عن خطته في حالة تولي رئاسة النادي الكتالوني والتي تعتمد على التعاقد مع هاري كين لاعب بايرن ميونيخ.

وقال خافيير فيلاخونا في تصريحات لشبكة ESPN: "ما ينقصنا هو مهاجم صريح قادر على ربط اللعب، وفي الوقت نفسه يكون حاسما داخل منطقة الجزاء".

وواصل "أعتقد أننا في حاجة أيضا لقلب دفاع مميز، لا أقول إن المدافعين الموجودين ليسوا جيدين، ولكننا نحتاج إلى قلب دفاع قادر على موازنة صغر السن اللاعبين وقلة خبرتهم".

وأردف "أعتقد مع هاتين الصفقتين، ومع اللاعبين الصاعدين لدينا، ومع من لدينا بالفعل في الفريق، لن نحتاج إلى إجراء الكثير من التغييرات".

وأتم "هناك هدف واحد وهو التعاقد مع هاري كين، وأعتقد أنه سيكون مناسبا للغاية، خاصة بوضعه التعاقدي، هو الهدف الأساسي بالنسبة لي".

وتقام الانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد لبرشلونة يوم 15 مارس المقبل.

وتولى رافائيل يوستي أعمال رئاسة النادي بدلا من لابورتا، وجوزيب كوبيلس نائبا للرئيس وأمينا للسر، وألفونس كاسترو أمينا للصندوق، وأعضاء مجلس الإدارة جوزيب إجناسي ماسيا، وأنخيل ريودالباس، وجوان سوليه إي سوست، وسيسكو بوجول.