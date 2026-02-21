مؤتمر معتمد جمال: صححنا الأوضاع في الشوط الثاني.. وتواجد فتوح ليس وليد الصدفة

أوضح معتمد جمال المدير الفني لـ الزمالك لماذا أشرك أحمد فتوح في وسط الملعب ضد حرس الحدود.

وانتصر الزمالك على الحرس بنتيجة 2-0 في الجولة 18 من الدوري المصري.

وقال المدير الفني لـ الزمالك خلال المؤتمر الصحفي: "سنحت لنا عدة فرص محققة للتسجيل، كما أتيحت بعض الفرص لفريق حرس الحدود خاصة في الشوط الأول".

وأضاف "كانت لدينا بعض الملاحظات على تمركز اللاعبين في الشوط الأول وتم تصحيح الأوضاع في الشوط الثاني، والثلاثي عبد الله السعيد وأحمد فتوح ومحمد السيد قاموا بأدوار جيدة، وسنخوض مباريات صعبة الفترة المقبلة وسنستعد لها بجدية".

وأردف "تواجد أحمد فتوح في وسط الملعب ليس وليد اللحظة، وتحدثت مع اللاعب على مشاركته في هذا المركز قبل المباراة، وتواجد في الجانب الأيمن كي يكون في وضعية مناسبة أمام المرمى".

وتابع "لا أفضل الحديث مع اللاعبين بعد المباراة مباشرة، ولا أريد التحدث عن التحكيم، وأي مدرب يرى أن بعض الكرات في صالحه أو ضده، ولكن كان هناك العديد من الألعاب في وسط الملعب، ولكنها لم تكن مؤثرة على النتيجة".

وأتم "شيكو بانزا تعرض للإصابة في العضلة الخلفية، والفريق راحة غدًا من التدريبات وسنقيم موقفه بعد العودة من الراحة وسنحدد مدى إمكانية مشاركته في التدريبات".

وللمرة الأولى يسجل أحمد فتوح هدفا للزمالك منذ هدفه في مباراة الجونة في الجولة 15 من موسم 2023-2024.

ووصل الظهير الأيسر لهدفه السابع في مسيرته مع الزمالك خلال 192 مباراة.

وانتصر الزمالك للمباراة الخامسة تواليا في الدوري بعد الفوز على طلائع الجيش وبتروجت وكهرباء الإسماعيلية وسموحة.

وأصبح الزمالك صاحب خط الهجوم الأقوى في الدوري بتسجيله 28 هدفا.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الزمالك للنقطة 34 في وصافة جدول ترتيب الدوري المصري بنفس الرصيد مع بيراميدز.

وتجمد رصيد حرس الحدود عند النقطة 14 في المركز الـ 18.