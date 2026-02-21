فشل في الاختبار الأول.. مارسيليا يسقط أمام بريست بقيادة حبيب باي

واصل أولمبيك مارسيليا عروضه المحبطة بهزيمة جديدة أمام ستاد بريست بهدفين مقابل لا شيء بالدوري الفرنسي.

وتلقى حبيب باي هزيمته الأولى كمدرب جديد لمارسيليا في أول اختبار له مع الفريق الفرنسي بعد تعيينه بيومين فقط.

وسجل ثنائية بريست لودوفيتش أجورك، فيما أهدر ميسون جرينوود لاعب مارسيليا ركلة جزاء.

وتعرض مارسيليا مؤخرا لهزيمتين وتعادل.

وسجل لودوفيتش أجورك هدف بريست الأول في المباراة بالدقيقة العاشرة.

وعزز تقدم بريست لودوفيتش أجورك بالهدف الثاني له ولبريست في الدقيقة 29 بصناعة من هوجو ماجنيتي.

وأهدر ميسون جرينوود ركلة جزاء في الدقيقة 82 بتصدي مميز من حارس المرمى.

ورفع بريست رصيده للنقطة 30 في المركز الحادي عشر، وتجمد رصيد مارسيليا عند النقطة 40 في المركز الرابع.

وأعلن أولمبيك مارسيليا رحيل مدربه روبيرتو دي زيربي عن قيادة الفريق بعد الخسارة من باريس سان جيرمان بخمسة أهداف دون رد في كلاسيكو فرنسا.

المدرب الإيطالي صاحب الـ 46 عاما قاد مارسيليا منذ بداية الموسم الماضي.

وقاد دي زيربي الفريق في 69 مباراة وحقق خلالها الفوز في 39 وخسر 22 وتعادل 8 مباريات.

ونجح دي زيربي في قيادة الفريق للتأهل لدوري أبطال أوروبا خلال الموسم الماضي.

ويحتل مارسيليا حاليا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 40 نقطة.

وقرر مهدي بن عطية ترك مهامه كمدير رياضي لأولمبيك مارسيليا، لكنه عاد من جديد بعد يومين بشكل مؤقت.

وأعلن فرانك ماكورت مالك النادي استمرار مهدي بن عطية في منصبه حتى نهاية الموسم.

وقال ماكورت في بيان نشرته جريدة ليكيب: "طلبت من مهدي بنعطية الاستمرار في تأدية مهامه حتى نهاية الموسم".