فتوح: نسعى للمنافسة على الدوري.. وجاهز للمشاركة في أي مركز

شدد أحمد فتوح لاعب الزمالك على أن فريقه يسعى للمنافسة على بطولة الدوري وذلك عقب الفوز على حرس الحدود.

وحقق الزمالك فوزا ثمينا على منافسه حرس الحدود بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 25 ضمن منافسات الدوري المصري.

وقال فتوح عبر المركز الإعلامي لناديه: "حرس الحدود منافس قوي ومحترم، ومعتمد جمال أخطرني قبل اللقاء بمشاركتي في الشوط الثاني في مركز لاعب الوسط رقم 8، ومنحني بعض التعليمات لتنفيذها بالشكل المطلوب، وأنا جاهز للمشاركة في أي مركز".

وأضاف "أشكر اللاعبين الشباب في الفريق الذين تم تصعيدهم في الفترة الماضية، وهم عناصر مميزة وظهروا بصورة مميزة وأفضل مما توقع الجميع".

وأتم "ضغط المباريات صعب على الفريق، ولكن الجهاز الفني تعامل بالشكل المطلوب، ونسعى للمنافسة على بطولة الدوري".

وللمرة الأولى يسجل أحمد فتوح هدفا للزمالك منذ هدفه في مباراة الجونة في الجولة 15 من موسم 2023-2024.

وكان فتوح قد سجل وصنع أمام الجونة ليكرر الأمر ذاته ضد حرس الحدود.

ووصل الظهير الأيسر لهدفه السابع في مسيرته مع الزمالك خلال 192 مباراة.

وانتصر الزمالك للمباراة الخامسة تواليا في الدوري بعد الفوز على طلائع الجيش وبتروجت وكهرباء الإسماعيلية وسموحة.

وأصبح الزمالك صاحب خط الهجوم الأقوى في الدوري بتسجيله 28 هدفا.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الزمالك للنقطة 34 في وصافة جدول ترتيب الدوري المصري بنفس الرصيد مع بيراميدز.

وتجمد رصيد حرس الحدود عند النقطة 14 في المركز الـ 18.

الزمالك حرس الحدود أحمد فتوح
