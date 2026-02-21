للمرة الثانية.. فتوح يسجل ويصنع لـ الزمالك أمام حرس الحدود

سجل أحمد فتوح لاعب الزمالك هدفا وصنع آخر خلال مباراة الفريق أمام حرس الحدود.

وحقق الزمالك فوزا ثمينا على منافسه حرس الحدود بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 25 ضمن منافسات الدوري المصري.

وأحرز فتوح الهدف في الدقيقة 84 وصنع هدفا في الدقيقة 90.

وللمرة الأولى يسجل أحمد فتوح هدفا للزمالك منذ هدفه في مباراة الجونة في الجولة 15 من موسم 2023-2024.

وكان فتوح قد سجل وصنع أمام الجونة ليكرر الأمر ذاته ضد حرس الحدود.

ووصل الظهير الأيسر لهدفه السابع في مسيرته مع الزمالك خلال 192 مباراة.

وانتصر الزمالك للمباراة الخامسة تواليا في الدوري بعد الفوز على طلائع الجيش وبتروجت وكهرباء الإسماعيلية وسموحة.

وأصبح الزمالك صاحب خط الهجوم الأقوى في الدوري بتسجيله 28 هدفا.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الزمالك للنقطة 34 في وصافة جدول ترتيب الدوري المصري بنفس الرصيد مع بيراميدز.

وتجمد رصيد حرس الحدود عند النقطة 14 في المركز الـ 18.

