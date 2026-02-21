الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد زد والقناة الناقلة

السبت، 21 فبراير 2026 - 00:00

كتب : FilGoal

الزمالك

يستكمل الزمالك مشواره في الدوري المصري أمام زد، بعدما حقق الفوز على حرس الحدود.

وفاز الزمالك على حساب حرس الحدود بهدفين نظيفين في الجولة الـ18 من بطولة الدوري، التي أقيمت على استاد القاهرة.

ويلعب الزمالك المباراة المقبلة بالدوري ضد زد.

أخبار متعلقة:
توقفت المباراة 10 دقائق.. دجلة يزيد أوجاع الإسماعيلي بفوز بثنائية الخامس تواليا.. الزمالك يتسلح بجماهيره ويفوز على حرس الحدود 7 مباريات بدون انتصار.. غزل المحلة يتعادل سلبيا أمام زد بالدوري المصري صاروخ حمدان ينصر بيراميدز على سيراميكا ويشعل قمة الدوري

وارتقى الزمالك للمركز الثاني في جدول الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 34 نقطة.

ويحتل زد المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة من 17 مباراة.

موعد مباراة سموحة والأهلي

وتقام مباراة زد ضد الزمالك يوم الثلاثاء 24 فبراير الجاري.

وتنطلق في تمام التاسعة والنصف مساء.

وتُلعب على استاد القاهرة

وتذاع عبر قناة أون سبورت.

الزمالك الدوري المصري زد
نرشح لكم
تقرير إسباني: ديانج أجرى الكشف الطبي لـ فالنسيا في القاهرة مؤتمر معتمد جمال: صححنا الأوضاع في الشوط الثاني.. وتواجد فتوح ليس وليد الصدفة فتوح: نسعى للمنافسة على الدوري.. وجاهز للمشاركة في أي مركز للمرة الثانية.. فتوح يسجل ويصنع لـ الزمالك أمام حرس الحدود توقفت المباراة 10 دقائق.. دجلة يزيد أوجاع الإسماعيلي بفوز بثنائية 7 مباريات بدون انتصار.. غزل المحلة يتعادل سلبيا أمام زد بالدوري المصري الخامس تواليا.. الزمالك يتسلح بجماهيره ويفوز على حرس الحدود صاروخ حمدان ينصر بيراميدز على سيراميكا ويشعل قمة الدوري
أخر الأخبار
سيميوني: لست داخل رأس ألفاريز لمعرفة مستقبله 14 دقيقة | الدوري الإسباني
راتكليف يتفادى العقوبة من الاتحاد الإنجليزي بعد تصريحاته ضد المهاجرين 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: فيلاخونا يتعهد بضم هاري كين حال فوزه برئاسة برشلونة 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: كريستال بالاس يدرس إقالة جلاسنر من تدريب الفريق 36 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير إسباني: ديانج أجرى الكشف الطبي لـ فالنسيا في القاهرة 50 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر معتمد جمال: صححنا الأوضاع في الشوط الثاني.. وتواجد فتوح ليس وليد الصدفة ساعة | الدوري المصري
فشل في الاختبار الأول.. مارسيليا يسقط أمام بريست بقيادة حبيب باي ساعة | الكرة الأوروبية
فتوح: نسعى للمنافسة على الدوري.. وجاهز للمشاركة في أي مركز ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (0)-(0) الجيش الملكي.. تأهل الفريقين 2 طريق الأهلي وبيراميدز نحو نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ومواجهة مصرية محتملة 3 ملف قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.. مواجهات نارية 4 صلاح: كنت تحت الضغط أثناء ركلة الجزاء.. والتتويج بالكأس يعتمد على سوبوسلاي
/articles/523756/الدوري-المصري-موعد-مباراة-الزمالك-ضد-زد-والقناة-الناقلة