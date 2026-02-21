الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد زد والقناة الناقلة

يستكمل الزمالك مشواره في الدوري المصري أمام زد، بعدما حقق الفوز على حرس الحدود.

وفاز الزمالك على حساب حرس الحدود بهدفين نظيفين في الجولة الـ18 من بطولة الدوري، التي أقيمت على استاد القاهرة.

ويلعب الزمالك المباراة المقبلة بالدوري ضد زد.

وارتقى الزمالك للمركز الثاني في جدول الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 34 نقطة.

ويحتل زد المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة من 17 مباراة.

وتقام مباراة زد ضد الزمالك يوم الثلاثاء 24 فبراير الجاري.

وتنطلق في تمام التاسعة والنصف مساء.

وتُلعب على استاد القاهرة

وتذاع عبر قناة أون سبورت.