الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد زد والقناة الناقلة
السبت، 21 فبراير 2026 - 00:00
كتب : FilGoal
يستكمل الزمالك مشواره في الدوري المصري أمام زد، بعدما حقق الفوز على حرس الحدود.
وفاز الزمالك على حساب حرس الحدود بهدفين نظيفين في الجولة الـ18 من بطولة الدوري، التي أقيمت على استاد القاهرة.
ويلعب الزمالك المباراة المقبلة بالدوري ضد زد.
وارتقى الزمالك للمركز الثاني في جدول الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 34 نقطة.
ويحتل زد المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة من 17 مباراة.
موعد مباراة سموحة والأهلي
وتقام مباراة زد ضد الزمالك يوم الثلاثاء 24 فبراير الجاري.
وتنطلق في تمام التاسعة والنصف مساء.
وتُلعب على استاد القاهرة
وتذاع عبر قناة أون سبورت.
