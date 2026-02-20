توقفت المباراة 10 دقائق.. دجلة يزيد أوجاع الإسماعيلي بفوز بثنائية

واصل وادي دجلة تفوق على الإسماعيلي وفاز بنتيجة 2-1 في لقاء أقيم على استاد الإسماعيلية لحساب الجولة 18 من الدوري المصري في لقاء الأهداف العكسية.

وشهد اللقاء هدفين عكسيين بواقع هدف لكل فريق.

وتعرض الإسماعيلي للهزيمة الرابعة على التوالي والـ 13 هذا الموسم من 17 مباراة.

فيما أوقف دجلة سلسلة تعثراته بعد هزيمتين وتعادل وارتقى للمركز الخامس برصيد 27 نقطة.

ولا يعرف الإسماعيلي طعم الفوز أمام أنصاره في استاد الإسماعيلية ضد دجلة منذ 2018.

وتقدم دجلة بهدف في الثواني الأخيرة من الشوط الأول عن طريق حسن منصور في الدقيقة 45+3 بطريقة عكسية بعدما حول عرضية فرانك بولي في الشباك بالخطأ في مرماه.

وفي الدقيقة 61 انفرد بولي وسجل الهدف الثاني لصالح دجلة.

واعترض لاعبو الإسماعيلي على قرار الحكم بداعي وجود خطأ في بداية الهجمة لصالح الدراويش.

اعتراضات الدراويش استمرت وتوقف اللقاء ما يقارب 10 دقائق في ظل رفضهم استكمال اللقاء.

عاد اللقاء مجددا وفي الدقيقة 83 سجل محمد رجب بالخطأ في مرماه بعدما حول عرضية أرضية في الشباك لصالح الإسماعيلي.

حاول لاعبو الإسماعيلي في الدقائق الأخيرة خطف هدف التعادل لكن دون جديد لينتصر دجلة.