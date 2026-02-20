7 مباريات بدون انتصار.. غزل المحلة يتعادل سلبيا أمام زد بالدوري المصري

تعادل غزل المحلة أمام زد بدون أهداف في الدوري المصري في الجولة 18 في لقاء أقيم على استاد غزل المحلة.

ووصل غزل المحلة للمباراة السابعة بدون انتصار، منذ تحقيق الفوز أمام كهرباء الإسماعيلية 17 أكتوبر الماضي بهدف مقابل لا شيء.

وتعرض الفريق خلال هذه الفترة لثلاث هزائم و4 تعادلات.

وغادر جيمي إيمانويل موانجا ملعب المباراة بسبب الإصابة مبكرا في الدقيقة 31 وشارك عبدي إينيزا بدلا منه.

وشهدت المباراة تسجيل غزل المحلة لهدف عن طريق راشد عارفوي وتم إلغاؤه بعد التدخل من تقنية الفيديو في الدقيقة 57.

وحقق زد التعادل الثاني على التوالي أمام المصري بالمباراة الماضية وغزل المحلة اليوم.

ورفع زد رصيده بعد التعادل اليوم للنقطة 25 في المركز السابع من 6 انتصارات و7 تعادلات و4 هزائم، ويبتعد بفارق نقطة واحدة عن المصري أصحاب المركز السادس.

ووصل رصيد غزل المحلة للنقطة 18 في المركز 14 من انتصارين و12 تعادل و3 هزائم.