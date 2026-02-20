صاروخ حمدان ينصر بيراميدز على سيراميكا ويشعل قمة الدوري

اقترب بيراميدز خطوة من القمة بالفوز على سيراميكا كليوباترا المتصدر بنتيجة 1-0 في الجولة 18 من الدوري المصري.

سجل حامد حمدان هدف الفوز لبيراميدز.

الفوز رفع رصيد بيراميدز لـ 34 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن الزمالك من 16 مباراة.

فيما ظل سيراميكا متصدرا برصيد 35 نقطة من 17 مباراة.

التشكيل

بدأ حامد حمدان في وسط بيراميدز فيما جلس ناصر ماهر على مقاعد البدلاء.

وقاد فاخري لاكاي هجوم سيراميكا وبدأ عمرو السولية في الوسط.

وصف المباراة

ربع ساعة أولى جاءت هادئة دون أي تهديد خطير.

وفي الدقيقة 18 تحصل عمرو قلاوة على بطاقة صفراء وتبعه كريم حافظ.

وأنقذ رجب نبيل مرمى بيراميدز من تسديدة ماييلي في الدقيقة 23.

وتصدى محمد بسام لفرصة مهند لاشين في الدقيقة 27، ومرت تصويبة صديق أوجولا بعيدة عن مرمى بيراميدز.

وتحصل قلاوة على بطاقة صفراء ثانية في الدقيقة 44 بعد جذب مهند لاشين من قميصه، ليكمل سيراميكا اللقاء بـ 10 لاعبين.

في الشوط الثاني سجل حامد حمدان بتصويبة أرضية قوية على يمين الحارس هدف التقدم في الدقيقة 47.

video:1

بتسديدة قوية 💪 حامد حمدان يسجل الهدف الأول لبيراميدز في مرمى سيراميكا pic.twitter.com/Awxl8gnfeZ — ON Sport (@ONTimeSports) February 20, 2026

هدف هو الأول للفلسطيني بقميص بيراميدز في جميع المسابقات، والثاني له هذا الموسم في الدوري بعدما سجل من قبل ضد الأهلي بقميص بتروجت.

وفي الدقيقة 55 منع القائم الأيسر فرصة مصطفى زيكو.

وتألق بسام في التصدي لتسديدة أرضية في الدقيقة 58 من ماييلي.

وشارك ناصر ماهر في الدقيقة 66 لبيراميدز فيما شارك محمد رضا "بوبو" بدلا من أحمد بلحاج.

الدقائق التالية شهدت سيطرة بيراميدز على الكرة مع تراجع لاعبي سيراميكا بسبب النقص العددي.

وعاود بسام التألق في الدقيقة 86 بعدما منع رأسية ماييلي عقب عرضية متقنة من محمد الشيبي.