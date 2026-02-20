مؤتمر إنريكي: إصابة ديمبلي ضربة كبيرة لنا.. والغيابات ليست عذرا للنتائج

كشف لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان عن جاهزية الفريق لمواجهة ميتز وأن الغيابات ليست عذرا لنتائج الفريق.

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة ميتز غدا السبت بالدوري الفرنسي.

وقال إنريكي في المؤتمر الصحفي: "لا يوجد لدي ما أضيفه في موضوع فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد وجيانلوكا بريستياني لاعب بنفيكا".

وعن إصابة عثمان ديمبلي قال: "ضربة موجعة للفريق، نعرف اللاعب جيدا، لدينا عقلية عدم التسرع والمخاطرة باللاعب والتعامل بأفضل طريقة، الإصابات جزء من كرة القدم".

وواصل "نواجه خصم صعب، الأهم بالنسبة لنا هو تحقيق الفوز غدا، المباريات أمام الفرق أصحاب المراكز الأخيرة تكون صعبة، علينا تغيير طريقة تفكيرنا وتحقيق الانتصار".

وأردف "لا أعلم ان كان لانس سيشعرون بالضغط أم لا، ما أظهره فريق لانس أنه فريق مميز ويستحق الصدارة، هذا يحفزنا كثيرا، لقد تحدثت مع اللاعبين عن مدى صعوبة الفوز بالدوري".

وكشف "لا أستطيع إجراء الكثير من التغييرات، لأننا هذا الموسم نعاني كثيرا من الإصابات، علينا هذا الموسم استغلال كل فرصة وإداراتها بأفضل طريقة ممكنة".

وأتم "من الصعب مقارنة الفريق بالموسم الحالي عن الماضي، الفرق المنافسة مستواها يختلف من عام للآخر، ولا أريد أن أبحث عن الأعذار بشأن الإصابات".

ويحتل باريس سان جيرمان وصافة الدوري الفرنسي برصيد 51 نقطة ويبتعد عن لانس المتصدر بفارق نقطة واحدة.