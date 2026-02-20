بدون إبراهيم عادل.. فيجلي يعود من بعيد أمام نورشيلاند ويفرض التعادل

الجمعة، 20 فبراير 2026 - 22:21

كتب : FilGoal

إبراهيم عادل بقميص نادي نورشيلاند

تعادل نورشيلاند أمام فيجلي بالدوري الدنماركي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 3-3.

إبراهيم عادل

النادي : نورشيلاند

نورشيلاند

وجلس الدولي المصري إبراهيم عادل على مقاعد البدلاء للمباراة الثانية على التوالي دون المشاركة في المباراة.

وتقدم نورشيلاند بثلاثة أهداف مقابل لا شيء وعاد بالنتيجة فريق فيجلي.

أخبار متعلقة:
الثانية على التوالي.. إبراهيم عادل على مقاعد بدلاء نورشيلاند أمام فيجل بي كيه بعد حصتين تدريبتين فقط.. إبراهيم عادل على مقاعد البدلاء أمام كوبنهاجن نورشيلاند: انتقال إبراهيم عادل للأهلي؟ لن ننخرط في هذه الممارسات إبراهيم عادل يصل الدنمارك للمشاركة في تدريبات نورشيلاند

وتلقى جاستن يانسن لاعب نورشيلاند بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 45 قبل نهاية الشوط الأول.

وسجل نيكلاس روجكير هدف نورشيلاند الأول بصناعة من جاستن يانسن في الدقيقة 35.

وعزز تقدم نورشيلاند رونار نورهايم في الدقيقة 49 بعد صناعة من أليكساندر ليند.

وأكد تفوق نورشيلاند بالهدف الثالث أليكساندر ليند بصناعة من نيكلاس روجكير في الدقيقة 63.

وقلص الفارق لفيجلي ميكيل دوليوند بعد صناعة من كريستيان جاميلجارد في الدقيقة 65.

وأحرز هدف فيجيلي الثاني ميكيل دوليوند في الدقيقة 73.

وعادل إيدودجي بيسمارك النتيجة لفيجلي بصناعة من توبيا باخ في الدقيقة 89.

ورفع نورشيلاند رصيده للنقطة 31 في المركز الخامس، بينما أصبح رصيد فيجلي 14 نقطة بالمركز الأخير.

إبراهيم عادل نورشيلاند الدنماركي
نرشح لكم
مؤتمر إنريكي: إصابة ديمبلي ضربة كبيرة لنا.. والغيابات ليست عذرا للنتائج مؤتمر أربيلوا: لو طلب منا فينيسيوس عدم استكمال مباراة بنفيكا كنا سنفعل مؤتمر تودور: تدربنا بـ 13 لاعبا استعدادا لـ أرسنال قائمة ريال مدريد - هاوسن ينضم للغائبين قبل لقاء أوساسونا ريال مدريد يعلن تشخيص إصابة هاوسن.. ومدة الغياب المتوقعة تمهيدا لعودته.. جافي يشارك في جزء من تدريبات برشلونة الجماعية رايس: سنقاتل من أجل الدوري للحظات الأخيرة مؤتمر أرتيتا: اعتدنا على تغيير المدربين في توتنام
أخر الأخبار
فتوح: نسعى للمنافسة على الدوري.. وجاهز للمشاركة في أي مركز 9 دقيقة | الدوري المصري
للمرة الثانية.. فتوح يسجل ويصنع لـ الزمالك أمام حرس الحدود 16 دقيقة | الدوري المصري
الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد زد والقناة الناقلة 20 دقيقة | الدوري المصري
توقفت المباراة 10 دقائق.. دجلة يزيد أوجاع الإسماعيلي بفوز بثنائية 26 دقيقة | الدوري المصري
7 مباريات بدون انتصار.. غزل المحلة يتعادل سلبيا أمام زد بالدوري المصري 34 دقيقة | الدوري المصري
الخامس تواليا.. الزمالك يتسلح بجماهيره ويفوز على حرس الحدود 37 دقيقة | الكرة المصرية
صاروخ حمدان ينصر بيراميدز على سيراميكا ويشعل قمة الدوري 48 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر إنريكي: إصابة ديمبلي ضربة كبيرة لنا.. والغيابات ليست عذرا للنتائج ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (0)-(0) الجيش الملكي.. تأهل الفريقين 2 طريق الأهلي وبيراميدز نحو نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ومواجهة مصرية محتملة 3 ملف قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.. مواجهات نارية 4 صلاح: كنت تحت الضغط أثناء ركلة الجزاء.. والتتويج بالكأس يعتمد على سوبوسلاي
/articles/523750/بدون-إبراهيم-عادل-فيجلي-يعود-من-بعيد-أمام-نورشيلاند-ويفرض-التعادل