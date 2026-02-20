بدون إبراهيم عادل.. فيجلي يعود من بعيد أمام نورشيلاند ويفرض التعادل

تعادل نورشيلاند أمام فيجلي بالدوري الدنماركي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 3-3.

إبراهيم عادل النادي : نورشيلاند نورشيلاند

وجلس الدولي المصري إبراهيم عادل على مقاعد البدلاء للمباراة الثانية على التوالي دون المشاركة في المباراة.

وتقدم نورشيلاند بثلاثة أهداف مقابل لا شيء وعاد بالنتيجة فريق فيجلي.

وتلقى جاستن يانسن لاعب نورشيلاند بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 45 قبل نهاية الشوط الأول.

وسجل نيكلاس روجكير هدف نورشيلاند الأول بصناعة من جاستن يانسن في الدقيقة 35.

وعزز تقدم نورشيلاند رونار نورهايم في الدقيقة 49 بعد صناعة من أليكساندر ليند.

وأكد تفوق نورشيلاند بالهدف الثالث أليكساندر ليند بصناعة من نيكلاس روجكير في الدقيقة 63.

وقلص الفارق لفيجلي ميكيل دوليوند بعد صناعة من كريستيان جاميلجارد في الدقيقة 65.

وأحرز هدف فيجيلي الثاني ميكيل دوليوند في الدقيقة 73.

وعادل إيدودجي بيسمارك النتيجة لفيجلي بصناعة من توبيا باخ في الدقيقة 89.

ورفع نورشيلاند رصيده للنقطة 31 في المركز الخامس، بينما أصبح رصيد فيجلي 14 نقطة بالمركز الأخير.