مؤتمر تودور: تدربنا بـ 13 لاعبا استعدادا لـ أرسنال

كشف إيجور تودور المدير الفني الجديد لتوتنام أن فريقه تدرب بتواجد 13 لاعبا فقط بسبب الإصابات.

ويستعد توتنام لمواجهة منافسه أرسنال الأحد المقبل في الجولة 27 من الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب الكرواتي خلال المؤتمر الصحفي: "أنا لست هنا للاستمتاع بل للعمل، توتنام ناد رائع، أنا أركز للغاية على القيام بالأمور بالطريقة الصحيحة".

وأضاف "الأمر لا يتعلق بالأنظمة الخططية، المهم أن نصبح فريقا، مجموعة يعتني أفرادها ببعضهم البعض، بالنسبة لي هذا أمر أساسي".

وتابع "ممكن للجودة أن تظهر بعد الأمر الذي ذكرته، وبالنسبة لي هذا فريق يمتلك الجودة وإمكانيات كبيرة".

وواصل "من النادر إصابة 10 لاعبين في الفريق، تدربنا بـ 13 لاعبا فقط".

وشدد "التحدي كبير في أن ننجح في مثل هذه الظروف، هدفي الأول أن نصبح فريقا بالمعنى الحقيقي للكلمة، أن يعاني عندما يحتاج إلى المعاناة ويقاتل ويركض، ويمتلك العقلية الصحيحة، البداية دائمًا تكون بالعقلية".

ويحتل أرسنال صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 58 نقطة من 17 انتصارا، و7 تعادلات، و3 هزائم.

ويقع توتنام في المركز 16 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة من 7 انتصارات و8 تعادلات و11 هزيمة.