مباشر الدوري المصري - بيراميدز (1)-(0) سيراميكا.. بسام يتصدى ببراعة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة 18 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان في التاسعة والنصف مساءً على استاد الدفاع الجوي.

وستذاع مباراة بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا سيتم إذاعتها عبر قناة extra live وتطبيق أون سبورت وصفحة القناة عبر فيسبوك.

ويتصدر سيراميكا الترتيب برصيد 35 نقطة من 16 مباراة.

فيما يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 31 نقطة من 15 مباراة.

ق 87: عرضية الشيبي ورأسية ماييلي يتألق بسام ويبعدها ببراعة

ق 58: بسام يتألق ويتصدى لتسديدة ماييلي وحسين السيد يحولها لركنية

ق 54: القائم الأيسر لبسام يمنع فرصة زيكو

ق 47: جووول أووول حامد حمدان يسجل أول أهدافه بقميص بيراميدز بتصويبة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 43: بطاقة حمراء لعمرو قلاوة لحصوله على إنذار ثاني

بداية اللقاء