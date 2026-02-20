مباشر الدوري المصري - بيراميدز (0)-(0) سيراميكا.. بطاقة حمراااء

الجمعة، 20 فبراير 2026 - 21:21

كتب : FilGoal

فاخري لاكاي - بيراميدز - سيراميكا - علي جبر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة 18 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان في التاسعة والنصف مساءً على استاد الدفاع الجوي.

وستذاع مباراة بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا سيتم إذاعتها عبر قناة extra live وتطبيق أون سبورت وصفحة القناة عبر فيسبوك.

أخبار متعلقة:
منافس الأهلي - تقرير تونسي: باتريس بوميل مدربا للترجي بعد حل الخلاف تشكيل حرس الحدود - ثلاثي في الهجوم أمام الزمالك التشكيل - حمدان يقود وسط بيراميدز.. ولاكاي أساسي مع سيراميكا تشكيل الزمالك - عبد الله السعيد وبنتايك أساسيان ضد حرس الحدود

ويتصدر سيراميكا الترتيب برصيد 35 نقطة من 16 مباراة.

فيما يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 31 نقطة من 15 مباراة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــــــا.

--

ق 43: بطاقة حمراء لعمرو قلاوة لحصوله على إنذار ثاني

بداية اللقاء

بيراميدز سيراميكا كليوباترا الدوري المصري
نرشح لكم
مباشر الدوري المصري - الزمالك (0)-(0) حرس الحدود.. الزنفلي يتألق ببراعة تشكيل حرس الحدود - ثلاثي في الهجوم أمام الزمالك التشكيل - حمدان يقود وسط بيراميدز.. ولاكاي أساسي مع سيراميكا تشكيل الزمالك - عبد الله السعيد وبنتايك أساسيان ضد حرس الحدود الكشف عن القناة الناقلة لمباراة بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري "البطولة تسير في اتجاه واحد".. الزمالك يتحفظ على حكم مباراة حرس الحدود ويطلب تفسير أخطاء أمين عمر "ننتظركم في القادم".. إمام عاشور يوجه رسالة لجماهير الأهلي مواعيد مباريات اليوم الجمعة - الزمالك والإسماعيلي وقمة الجولة.. ونقل مواجهتان عبر APP
أخر الأخبار
مؤتمر أربيلوا: لو طلب منا فينيسيوس عدم استكمال مباراة بنفيكا كنا سنفعل 7 دقيقة | الكرة الأوروبية
مؤتمر تودور: تدربنا بـ 13 لاعبا استعدادا لـ أرسنال 15 دقيقة | الكرة الأوروبية
قائمة ريال مدريد - هاوسن ينضم للغائبين قبل لقاء أوساسونا 50 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر الدوري المصري - بيراميدز (0)-(0) سيراميكا.. بطاقة حمراااء 59 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - الزمالك (0)-(0) حرس الحدود.. الزنفلي يتألق ببراعة ساعة | الدوري المصري
ريال مدريد يعلن تشخيص إصابة هاوسن.. ومدة الغياب المتوقعة ساعة | الدوري الإسباني
تمهيدا لعودته.. جافي يشارك في جزء من تدريبات برشلونة الجماعية ساعة | الكرة الأوروبية
رايس: سنقاتل من أجل الدوري للحظات الأخيرة ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (0)-(0) الجيش الملكي.. تأهل الفريقين 2 المندوه: جلسة مرتقبة مع وزير الرياضة.. وأنهينا العلاقة التعاقدية مع شيكابالا 3 طريق الأهلي وبيراميدز نحو نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ومواجهة مصرية محتملة 4 ملف قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.. مواجهات نارية
/articles/523746/مباشر-الدوري-المصري-بيراميدز-0-0-سيراميكا-بداية-اللقاء