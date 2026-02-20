مباشر الدوري المصري - بيراميدز (0)-(0) سيراميكا.. بطاقة حمراااء
الجمعة، 20 فبراير 2026 - 21:21
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة 18 من الدوري المصري.
ويلتقي الفريقان في التاسعة والنصف مساءً على استاد الدفاع الجوي.
وستذاع مباراة بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا سيتم إذاعتها عبر قناة extra live وتطبيق أون سبورت وصفحة القناة عبر فيسبوك.
ويتصدر سيراميكا الترتيب برصيد 35 نقطة من 16 مباراة.
فيما يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 31 نقطة من 15 مباراة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــــــا.
--
ق 43: بطاقة حمراء لعمرو قلاوة لحصوله على إنذار ثاني
بداية اللقاء
