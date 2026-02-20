انتهت الدوري المصري - بيراميدز (1)-(0) سيراميكا.. فوز مثير

الجمعة، 20 فبراير 2026 - 21:21

كتب : FilGoal

فاخري لاكاي - بيراميدز - سيراميكا - علي جبر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة 18 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان في التاسعة والنصف مساءً على استاد الدفاع الجوي.

وستذاع مباراة بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا سيتم إذاعتها عبر قناة extra live وتطبيق أون سبورت وصفحة القناة عبر فيسبوك.

ويتصدر سيراميكا الترتيب برصيد 35 نقطة من 16 مباراة.

فيما يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 31 نقطة من 15 مباراة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــــــا.

--

انتهت

ق 87: عرضية الشيبي ورأسية ماييلي يتألق بسام ويبعدها ببراعة

ق 58: بسام يتألق ويتصدى لتسديدة ماييلي وحسين السيد يحولها لركنية

ق 54: القائم الأيسر لبسام يمنع فرصة زيكو

ق 47: جووول أووول حامد حمدان يسجل أول أهدافه بقميص بيراميدز بتصويبة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 43: بطاقة حمراء لعمرو قلاوة لحصوله على إنذار ثاني

بداية اللقاء

بيراميدز سيراميكا كليوباترا الدوري المصري
