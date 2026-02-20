انتهت الدوري المصري - الزمالك (2)-(0) حرس الحدود

الجمعة، 20 فبراير 2026 - 21:20

كتب : FilGoal

ناصر منسي - الزمالك - حرس الحدود

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك أمام حرس الحدود في الجولة 25 من الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 31 نقطة، بينما يأتي حرس الحدود في المركز الـ 17 برصيد 14 نقطة.

لمتابعة المباراة من هنا

------------------------------------------

انتهت

ق 90: جووول ناصر منسي بعد انفراد تام بالمرمى.

ق 84: جووول أول من رأسية فتوح بعد عرضية من بنتايك.

ق 83: أحمد شريف يهدر انفرادا تاما بالمرمى.

ق 75: خروج محمد إبراهيم للإصابة ودخول عمر جابر.

ق 69: الزنفلي ينقذ مرماه من هدف محقق بعد رأسية خطيرة من محمد السيد.

ق 63: دخول أحمد فتوح وأحمد شريف بدلا من الدباغ وعبد الله السعيد.

ق 55: بطاقة صفراء لناصر منسي للاعتراض.

ق 50: تسديدة قوية من شحاتة تصدى لها الزنفلي.

ق 45: دخول محمد السيد بدلا من محمد إسماعيل.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 41: الزنفلي يتصدى ببراعة بعد تسديدة من الونش داخل منطقة الجزاء.

ق 30: تسديدة من شحاتة بعد عرضية من بيزيرا لكن ذهبت أعلى المرمى.

ق 26: الونش ينقذ مرمى فريقه من تسديدة خطيرة لحرس الحدود.

ق 6: خطأ فادح من بنتايك في التمرير ليقطعها عبد الله حافظ وسدد لكن تصدى لها مهدي سليمان.

بداية المباراة

الزمالك حرس الحدود الدوري المصري
