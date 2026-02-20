مباشر الدوري المصري - الزمالك (0)-(0) حرس الحدود.. الزنفلي يتألق ببراعة
الجمعة، 20 فبراير 2026 - 21:20
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك أمام حرس الحدود في الجولة 25 من الدوري المصري.
ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 31 نقطة، بينما يأتي حرس الحدود في المركز الـ 17 برصيد 14 نقطة.
لمتابعة المباراة من هنا
------------------------------------------
ق 41: الزنفلي يتصدى ببراعة بعد تسديدة من الونش داخل منطقة الجزاء.
ق 30: تسديدة من شحاتة بعد عرضية من بيزيرا لكن ذهبت أعلى المرمى.
ق 26: الونش ينقذ مرمى فريقه من تسديدة خطيرة لحرس الحدود.
ق 6: خطأ فادح من بنتايك في التمرير ليقطعها عبد الله حافظ وسدد لكن تصدى لها مهدي سليمان.
بداية المباراة
