تمهيدا لعودته.. جافي يشارك في جزء من تدريبات برشلونة الجماعية

الجمعة، 20 فبراير 2026 - 20:57

كتب : FilGoal

جافي

عاد بابلو جافي لاعب برشلونة إلى التدريبات الجماعية اليوم استعدادا لمباراة ليفانتي بالدوري الإسباني.

ويستعد برشلونة لمواجهة ليفانتي الأحد المقبل في الدوري الإسباني.

وغاب جافي عن الكثير من مباريات برشلونة الموسم الحالي بعدما تعرض لإصابة في الرباط الصليبي بالجولة الثانية من الدوري الإسباني.

وشارك جافي في جزء من التدريبات الجماعية اليوم مع الفريق وقام بجزء آخر بشكل منفرد.

ويستعد جافي للعودة قريبا إلى الملاعب لمساعدة الفريق في المنافسة على كافة البطولات.

ويعتبر هانز فليك مدرب برشلونة أن جافي صفقة جديدة للفريق في الوقت الحالي لمواصلة الموسم.

وشارك جافي مع برشلونة في 155 مباراة وسجل 10 أهداف وصنع 18 آخرين.

ويحتل فريق برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة من 19 انتصارا وتعادل و4 هزائم.

