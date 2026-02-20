تشكيل حرس الحدود - ثلاثي في الهجوم أمام الزمالك

أعلن هيثم شعبان المدير الفني لحرس الحدود تشكيل فريقه ضد منافسه الزمالك.

ويواجه الزمالك خصمه حرس الحدود في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة 18 ضمن منافسات الدوري المصري.

ويلعب شعبان بثلاثي هجومي مكون من محمد عزيز عبيد ومحمد حمدي زكي ومحمود أوكا.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى : محمود الزنفلي.

خط الدفاع: مؤمن عوض – إسلام أبو سليمة – إبراهيم عبد الحكيم – محمد بيومي.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – عبد الله حافظ – إيكينا كوبر.

خط الهجوم : محمد عزيز عبيد – محمد حمدي زكي – محمود أوكا.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 31 نقطة، بينما يأتي حرس الحدود في المركز الـ 17 برصيد 14 نقطة.