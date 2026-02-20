تشكيل حرس الحدود - ثلاثي في الهجوم أمام الزمالك

أعلن هيثم شعبان المدير الفني لحرس الحدود تشكيل فريقه ضد منافسه الزمالك.

ويواجه الزمالك خصمه حرس الحدود في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة 18 ضمن منافسات الدوري المصري.

ويلعب شعبان بثلاثي هجومي مكون من محمد عزيز عبيد ومحمد حمدي زكي ومحمود أوكا.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى : محمود الزنفلي.

خط الدفاع: مؤمن عوض – إسلام أبو سليمة – إبراهيم عبد الحكيم – محمد بيومي.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – عبد الله حافظ – إيكينا كوبر.

خط الهجوم : محمد عزيز عبيد – محمد حمدي زكي – محمود أوكا.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 31 نقطة، بينما يأتي حرس الحدود في المركز الـ 17 برصيد 14 نقطة.

مؤتمر أربيلوا: لو طلب منا فينيسيوس عدم استكمال مباراة بنفيكا كنا سنفعل 7 دقيقة | الكرة الأوروبية
مؤتمر تودور: تدربنا بـ 13 لاعبا استعدادا لـ أرسنال 15 دقيقة | الكرة الأوروبية
قائمة ريال مدريد - هاوسن ينضم للغائبين قبل لقاء أوساسونا 49 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر الدوري المصري - بيراميدز (0)-(0) سيراميكا.. بطاقة حمراااء 59 دقيقة | الدوري المصري
استراحة الدوري المصري - الزمالك (0)-(0) حرس الحدود.. نهاية الشوط الأول 59 دقيقة | الدوري المصري
ريال مدريد يعلن تشخيص إصابة هاوسن.. ومدة الغياب المتوقعة ساعة | الدوري الإسباني
تمهيدا لعودته.. جافي يشارك في جزء من تدريبات برشلونة الجماعية ساعة | الكرة الأوروبية
رايس: سنقاتل من أجل الدوري للحظات الأخيرة ساعة | الدوري الإنجليزي
