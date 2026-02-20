التشكيل - حمدان يقود وسط بيراميدز.. ولاكاي أساسي مع سيراميكا

يقود حامد حمدان وسط بيراميدز ويبدأ فاخري لاكاي أساسيا في هجوم سيراميكا كليوباترا في الجولة 18 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد الدفاع الجوي في التاسعة والنصف مساءً.

ويجلس ناصر ماهر على مقاعد بدلاء بيراميدز، فيما يتواجد عمرو السولية في وسط سيراميكا كليوباترا.

وجاء تشكيل بيراميدز

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي - محمود مرعي - أحمد سامي - كريم حافظ

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - حامد حمدان

خط الهجوم: محمود زلاكة - فيستون ماييلي - مصطفى زيكو

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمود جاد - أسامة جلال - محمد حمدي إبراهيم - يوسف أوباما - إيفرتون دا سيلفا - ناصر ماهر - عودة فاخوري - مصطفى فتحي - مروان حمدي

فيما جاء تشكيل سيراميكا كليوباترا

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - جاستس أرثر - أحمد هاني

خط الوسط: عمرو السولية - أحمد بلحاج - صديق أوجولا - إسلام عيسى - عمرو قلاوة

خط الهجوم: فاخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمد طارق - أحمد عابدين - عمر كمال - كريم الدبيس - إبراهيم محمد - محمد رضا "بوبو" - كريم وليد - أيمن موكا - محمد رضا

وستذاع مباراة بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا سيتم إذاعتها عبر قناة extra live وتطبيق أون سبورت وصفحة القناة عبر فيسبوك.

ويتصدر سيراميكا الترتيب برصيد 35 نقطة من 16 مباراة.

فيما يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 31 نقطة من 15 مباراة.