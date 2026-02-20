تشكيل الزمالك - عبد الله السعيد وبنتايك أساسيان ضد حرس الحدود

الجمعة، 20 فبراير 2026 - 20:31

كتب : إبراهيم رمضان

هدف عبد الله السعيد

أعلن معتمد جمال المدير الفني للزمالك تشكيل فريقه لمواجهة منافسه حرس الحدود.

ويواجه الزمالك خصمه حرس الحدود في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة 18 ضمن منافسات الدوري المصري.

وعاد عبد الله السعيد في التشكيل الأساسي لأول مرة منذ عودته من الإصابة.

وعلى الجانب الآخر يلعب المغربي محمود بنتايك بشكل أساسي للمرة الأولى بعد حل أزمته مع النادي.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى : مهدي سليمان.

خط الدفاع: محمود بنتايك – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إبراهيم.

خط الوسط: محمد إسماعيل – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : عدي الدباغ - ناصر منسي – جوان بيزيرا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي وعمر جابر وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وأحمد فتوح وأحمد ربيع والسيد أسامة ومحمد السيد وأحمد شريف وسيف الدين الجزيري.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 31 نقطة، بينما يأتي حرس الحدود في المركز الـ 17 برصيد 14 نقطة.

