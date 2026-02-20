الكشف عن القناة الناقلة لمباراة بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري
الجمعة، 20 فبراير 2026 - 20:06
كتب : FilGoal
ستذاع مباراة بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا على الهواء مباشرة عبر قناة extra live.
ويلعب بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا في التاسعة والنصف مساء ضمن الجولة 18 من الدوري المصري.
وستذاع مباراة بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا سيتم إذاعتها عبر قناة extra live وتطبيق أون سبورت وصفحة القناة عبر فيسبوك.
وكان من المقرر أن تُنقل مباراة بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا على التطبيق الخاص بقنوات أون سبورت فقط، قبل أن يتم الإعلان عن نقلها على قناة extra news.
وتقام اليوم 4 مباريات ضمن منافسات الجولة 18 من مسابقة الدوري وجميعها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.
ويتصدر سيراميكا الترتيب برصيد 35 نقطة من 16 مباراة.
فيما يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 31 نقطة من 15 مباراة.
نرشح لكم
تشكيل حرس الحدود - ثلاثي في الهجوم أمام الزمالك التشكيل - حمدان يقود وسط بيراميدز.. ولاكاي أساسي مع سيراميكا تشكيل الزمالك - عبد الله السعيد وبنتايك أساسيان ضد حرس الحدود الثانية على التوالي.. إبراهيم عادل على مقاعد بدلاء نورشيلاند أمام فيجل بي كيه الصباح المغربية: صدمة في الجيش الملكي بسبب تقرير مراقب مباراة الأهلي "البطولة تسير في اتجاه واحد".. الزمالك يتحفظ على حكم مباراة حرس الحدود ويطلب تفسير أخطاء أمين عمر "ننتظركم في القادم".. إمام عاشور يوجه رسالة لجماهير الأهلي مواعيد مباريات اليوم الجمعة - الزمالك والإسماعيلي وقمة الجولة.. ونقل مواجهتان عبر APP