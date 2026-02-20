الكشف عن القناة الناقلة لمباراة بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري

ستذاع مباراة بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا على الهواء مباشرة عبر قناة extra live.

ويلعب بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا في التاسعة والنصف مساء ضمن الجولة 18 من الدوري المصري.

وستذاع مباراة بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا سيتم إذاعتها عبر قناة extra live وتطبيق أون سبورت وصفحة القناة عبر فيسبوك.

وكان من المقرر أن تُنقل مباراة بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا على التطبيق الخاص بقنوات أون سبورت فقط، قبل أن يتم الإعلان عن نقلها على قناة extra news.

وتقام اليوم 4 مباريات ضمن منافسات الجولة 18 من مسابقة الدوري وجميعها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

ويتصدر سيراميكا الترتيب برصيد 35 نقطة من 16 مباراة.

فيما يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 31 نقطة من 15 مباراة.