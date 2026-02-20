الكشف عن القناة الناقلة لمباراة بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري

الجمعة، 20 فبراير 2026 - 20:06

كتب : FilGoal

فاخري لاكاي - بيراميدز - سيراميكا - علي جبر

ستذاع مباراة بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا على الهواء مباشرة عبر قناة extra live.

ويلعب بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا في التاسعة والنصف مساء ضمن الجولة 18 من الدوري المصري.

وستذاع مباراة بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا سيتم إذاعتها عبر قناة extra live وتطبيق أون سبورت وصفحة القناة عبر فيسبوك.

قد تكون صورة ‏‏كرة قدم‏ و‏تحتوي على النص '‏sport ON تابعوا مباراة سير سیراميكا كليوباترا وبيراميدز YRAMIDS R CLEOPATRA 2007 CLUS FOOTBALLOLUF FOOTBAL على قناة اکسترا لايف تردد ץריץו Vertical معدل ترميز PVO.• وبث مباشر عبر تطبيق اون سبورت وصفحة اون سبورت على فيسبوك‏'‏‏

وكان من المقرر أن تُنقل مباراة بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا على التطبيق الخاص بقنوات أون سبورت فقط، قبل أن يتم الإعلان عن نقلها على قناة extra news.

وتقام اليوم 4 مباريات ضمن منافسات الجولة 18 من مسابقة الدوري وجميعها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

ويتصدر سيراميكا الترتيب برصيد 35 نقطة من 16 مباراة.

فيما يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 31 نقطة من 15 مباراة.

