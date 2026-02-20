نيمار: ألعب الآن دون ألم أو خوف.. وهذا الموعد الأقرب لاعتزالي

كشف البرازيلي نيمار عن الموعد الأقرب لإعلان اعتزاله كرة القدم.

نيمار النادي : سانتوس سانتوس البرازيل

وعاد نيمار للمشاركة مع سانتوس بعد تعافيه من الإصابة.

وقال نيمار عبر قناة CazeTV البرازيلية: "في ديسمبر المقبل قد أقرر الاعتزال. سنرى ماذا سيقرر قلبي. أعيش يوما بيوم".

وأضاف "هذا العام مهم جدا ليس فقط مع سانتوس ولكن أيضا مع منتخب البرازيل. هناك كأس العالم، وهو تحد ضخم بالنسبة لي".

وشدد "كنت أريد أن ألعب هذا الموسم بنسبة 100%، لذلك غبت عن بعض المباريات السابقة. هناك كثير من الأشخاص يتحدثون عني دون أن يعرفوا تفاصيل حياتي اليومية".

وأتم تصريحاته "عدت من دون ألم أو خوف، وظهرت بشكل جيد جدا في المباراة الأخيرة. ما زلت أحتاج إلى بعض الجاهزية، وسأتحسن أكثر".

وصنع نيمار هدفا في مباراة فريقه سانتوس أمام فيلو كلوب في دور المجموعات من دوري باوليستا في ولاية ساو باولو البرازيلية.

ونجح سانتوس في الفوز بنتيجة 6-0 أمام فيلو كلوب.

وحل نيمار بديلا وشارك خلال أحداث الشوط الثاني لأول مرة هذا الموسم لمدة 45 دقيقة.

وصنع نيمار الهدف الخامس لفريق لزميله جابرييل باربوسا الذي سجل الهدفين الأول والخامس.

وانضم نيمار إلى سانتوس في يناير 2025 قادما من الهلال السعودي.

ويستهدف نيمار التواجد في كأس العالم 2026 رفقة البرازيل.