خصص للحديث عنها 12 دقيقة.. كومباني يدافع عن فينيسيوس ويهاجم مورينيو

تحدث فينسنت كومباني مدرب بايرن ميونيخ، عن مزاعم العنصرية التي تعرض لها فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، خلال مواجهة فريقه أمام بنفيكا.

وتوقفت مباراة ريال مدريد وبنفيكا الثلاثاء الماضي، في ذهاب الملحق المؤهل لدور الـ 16 بدوري الأبطال، بعد شكوى فينيسيوس من جيانلوكا بريستياني لاعب بنفيكا بالإدلاء بتعليق عنصري ضده.

وقال كومباني في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة آينتراخت فرانكفورت: "شاهدت المباراة مباشرةً. لقد أثارت اهتمامي حقاً، هناك عدة جوانب لهذه القصة، أولها ما يحدث على أرض الملعب، وثانيها ما يحدث مع الجماهير، وثالثها ما يحدث بعد المباراة. بالنسبة لي، في هذه الجوانب الثلاثة، هناك فواصل واضحة."

وسرد كومباني في 12 دقيقة كاملة رؤيته لما حدث "على أرض الملعب، لديك فينيسيوس جونيور، عندما تشاهد ردة فعله، لا يمكنك تزييفها. يمكنك رؤيتها بوضوح. إنها ردة فعل عاطفية. لا أرى أي فائدة من ذهابه إلى الحكم وتحمله كل هذا العناء، هو يفعل ذلك، لأنه التصرف الصحيح في تلك اللحظة."

وتابع "بجانبه يقف كيليان مبابي، الذي عادةً ما يلتزم بالدبلوماسية، مبابي واضح جدًا بشأن ما سمعه ورآه، وهو أكثر وضوحًا بعد المباراة عندما يتحدث، ثم في الخلفية في الملعب، هناك أشخاص يؤدون إشارات القرود. يحدث ذلك في الملعب."

وأضاف "الأسوأ ما حدث بعد المباراة، من جوزيه مورينيو الذي قلل من شأن فينيسيوس، هذا خطأ فادح لا يجب أن نقبله، أنا واضح تماما في هذا الشأن."

وأسهب في الحديث عن مورينيو "المشكلة ليست بالضرورة في الحادثة نفسها، بل في ما حدث بعدها، أنا أفهم شخصية مورينيو، وأتفهم أنه يدافع عن فريقه وناديه، لا يُعقل أن يكون المرء سيئًا ويتحدث عنه جميع لاعبيه السابقين بكل هذا الثناء، لذا، أعرف أنه شخص جيد، ولا داعي للحكم عليه شخصيًا، فأنا أعرف ما سمعته عنه، وأتفهم ما فعله، لكنه أخطأ."

وأكمل "الشيء الوحيد الذي لا يمكنك فعله هو تجاهل شخص ما والهجوم على شخصيته لمجرد أنه يشتكي من شيء مرّ به، أفكر في الموقف الذي مررنا به. لقد حدث هذا لصامويل إيتو، وحدث لماريو بالوتيلي مرات عديدة. فهل كان هذا بسبب احتفالهم أيضاً."

كما سرد كومباني واقعة تعرض لها بنفسه "لقد حدث ذلك لي قبل عشرين عامًا، كانت مباراة ضد ريال بيتيس مع زميلي السابق في أندرلخت شيخ تيوتي. شخص لا يُصدق، قلبه من ذهب، كان مشجعو ريال بيتيس يقفون على الأسوان بشعارات كو كلوكس كلان KKK، ويقلدون أصوات القردون، لعبنا المباراة. كنت سعيدًا بتسجيل هدف في تلك المباراة أيضًا بسبب ذلك."

وأتم "لعبت لمنتخب بلجيكا وكنت قائده، ويطلق علينا ألقابا مهينة.. إنه أمر نأمل ألا يتكرر مثله في المستقبل، وأن نتمكن من المضي قدماً والنمو. فلننظر إلى الأشياء التي يمكننا القيام بها معاً بدلاً من الأشياء التي تفرقنا باستمرار."

ويستقبل بايرن ميونيخ منافسه آينتراخت فرانكفورت الرابعة والنصف مساء السبت، في الجولة الـ23 من الدوري الألماني.

ويحتل بايرن صدارة ترتيب الدوري الألماني برصيد 57 نقطة، بفارق 6 نقاط أمام أقرب ملاحقيه بروسيا دورتموند.