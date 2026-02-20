ديابي جاهز لقيادة اتحاد جدة في كلاسيكو الهلال

استعاد الجهاز الفني لنادي اتحاد جدة السعودي ورقة هامة قبل خوض المواجهة المرتقبة أمام الهلال.

ويلعب اتحاد جدة ضد الهلال مساء السبت ضمن الجولة 22 من الدوري السعودي.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن موسى ديابي شارك في تدريبات اتحاد جدة وبات جاهزا للمشاركة أمام الهلال.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن ديابي جاهز لقيادة اتحاد جدة في كلاسيكو الدوري السعودي بعد تعافيه من الإصابة في الفخذ التي غيبته عن مباراة السد القطري بدوري أبطال آسيا للنخبة.

وكذلك عاد حسن كادش المدافع الدولي السعودي للمشاركة في تدريبات الاتحاد بعد تعرض ه لإصابة عضلية عقبة مواجهة السد.

ويدخل الاتحاد مباراة الهلال في مواجهة بطابع خاص، إذ سيقود هجوم الهلال المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة المنتقل حديثا من الاتحاد.

في المقابل يسعى الهلال لتخطي عقبة الاتحاد في ظل الصراع الشرس على صدارة ترتيب الدوري السعودي.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 53 نقطة بفارق نقطة عن النصر و3 نقاط عن أهلي جدة.

فيما يتواجد الاتحاد بالمركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 37 نقطة.