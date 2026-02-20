لابورتا: برشلونة مستعد لإبرام صفقة كبرى في الصيف

كشف خوان لابورتا رئيس برشلونة السابق، عن الخطط المستقبلية للنادي في الصيف.

واستقال لابورتا من رئاسة نادي برشلونة خلال شهر فبراير الجاري، للتمكن من خوض انتخابات النادي في مارس المقبل.

وقال لابورتا في تصريحات خلال إحدى ندواته الانتخابية: "برشلونة مستعد للقيام بخطوة كبيرة في سوق الانتقالات بالصيف إذا اقتضت الضرورة لذلك لذلك."

وأضاف "الاستقرار الاقتصادي للنادي لا يزال يمثل الأولوية، لكنه في الوقت نفسه لن نتخلى عن طموحاتنا في بناء فريق منافس على أعلى مستوى أوروبي."

وأشاد لابورتا بالمواهب الشابة في النادي وفي الأكاديمية.

واستدرك "أي تعزيزات كبيرة لن تتم إلا إذا كانت تتناسب مع مشروع النادي طويل الأجل."

وعن موقف افتتاح مدرجات كامب نو، قال "لقد انتهى العمل، ونحن بانتظار موافقة البلدية على منح الترخيص."

وأتم "مع فتح المزيد من المدرجات، ستكون الأولوية للأعضاء، إذا منحونا الترخيص قبل مباراة الإياب في كأس الملك ضد أتلتيكو مدريد، سنكون جاهزين."

وخسر برشلونة ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا أمام أتلتيكو مدريد برباعية نظيفة.

وتقام مباراة الإياب على ملعب كامب نو يوم الثلاثاء 3 مارس المقبل.