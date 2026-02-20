"ننتظركم في القادم".. إمام عاشور يوجه رسالة لجماهير الأهلي

وجه إمام عاشور لاعب الأهلي، رسالة إلى الجماهير بعد الفوز على حساب الجونة.

وسجل إمام عاشور هدفا قاد به الأهلي للفوز أمام الجونة بهدف نظيف، مساء الخميس، في المواجهة التي أقيمت بينهما ضمن مباريات الأسبوع الـ18 لبطولة الدوري، على استاد القاهرة.

وقال إمام عاشور في رسالة عبر الحساب الرسمي للأهلي عبر فيسبوك، عقب المباراة: "ألف مبروك لجمهور الأهلي وألف مبروك للاعبين."

وتابع "إن شاء الله ننتظركم في القادم.. الحمد لله على المكسب."

وسجل إمام عاشور أول أهدافه الموسم الحالي في الدوري ضد الجونة.

وحوّل إمام برأسية عرضية أشرف بنشرقي في الشباك ليتقدم الأهلي بالهدف الأول في الدقيقة 35.

وسجل إمام أول أهدافه هذا الموسم بعدما شارك في 6 مباريات من قبل اكتفى خلالها بصناعة 3 أهداف في الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا.

وكانت تلك المباراة الأولى التي يخوضها إمام عاشور أساسيا منذ عودته من الإيقاف بعد تغيبه عن بعثة الأهلي التي سافرت إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز في دوري الأبطال.

ووصل إمام للهدف رقم 31 مع الأهلي في جميع المسابقات خلال 93 مباراة بالإضافة لصناعة 22 هدفا بإجمالي 53 هدفا.

ولأول مرة يسجل إمام هدفا برأسية في الدوري المصري منذ هدفه ضد مودرن سبورت في موسم 2023-24.

ويعد الجونة أكثر فريق هز إمام عاشور شباكه خلال مسيرته برصيد 6 أهداف بواقع 2 مع الزمالك و4 مع الأهلي.

ويحل الأهلي ضيفا على سموحة يوم الإثنين المقبل 23 فبراير.

ورفع الأهلي رصيده إلى 33 نقطة، من 16 مباراة، ليرتقي للمركز الثاني بفارق نقطتين خلف سيراميكا كليوباترا المتصدر.

وينتظر الأهلي مباراتي الزمالك أمام حرس الحدود، وبيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا، والمقررتين مساء الجمعة، ضمن الجولة ذاتها.

وتراجع الجونة للمركز الـ13بعدما توقف رصيده عند 20 نقطة.