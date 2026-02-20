مواعيد مباريات اليوم الجمعة - الزمالك والإسماعيلي وقمة الجولة.. ونقل مواجهتان عبر APP
الجمعة، 20 فبراير 2026 - 10:54
كتب : FilGoal
يلتقي بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا، ضمن مباريات الجولة الـ18 من بطولة الدوري.
كما يستضيف الزمالك نظيره حرس الحدود في الجولة ذاتها.
ويمكنك الاطلاع على كافة مباريات اليوم الجمعة 20 فبراير 2026 بالضغط هنا
الدوري المصري
بيراميدز × سيراميكا كليوباترا.. الساعة 9:30 عبر ON Sport APP
الزمالك × حرس الحدود.. الساعة 9:30 عبر قناة أون سبورت 1
الإسماعيلي × وادي دجلة.. الساعة 9:30 عبر قناة أون سبورت 2
غزل المحلة × زد .. الساعة 9:30 عبر ON Sport APP
الدوري الإسباني
أتليتك بلباو × إلتشي .. الساعة 10 مساءً عبر قناة beIN SPORTS 3 HD
الدوري الفرنسي
ستاد بريست × أولمبيك مارسيليا.. الساعة 9:45 عبر قناة beIN SPORTS 2 HD
الدوري السعودي
الاخدود × القادسية.. الساعة 9 مساءً عبر قناة ثمانية
التعاون × الفيحاء.. الساعة 9 مساءً عبر قناة ثمانية
ضمك × الشباب.. الساعة 9 مساءً عبر قناة ثمانية