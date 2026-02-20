مواعيد مباريات اليوم الجمعة - الزمالك والإسماعيلي وقمة الجولة.. ونقل مواجهتان عبر APP

الجمعة، 20 فبراير 2026 - 10:54

كتب : FilGoal

يلتقي بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا، ضمن مباريات الجولة الـ18 من بطولة الدوري.

كما يستضيف الزمالك نظيره حرس الحدود في الجولة ذاتها.

الدوري المصري

بيراميدز × سيراميكا كليوباترا.. الساعة 9:30 عبر ON Sport APP

الزمالك × حرس الحدود.. الساعة 9:30 عبر قناة أون سبورت 1

الإسماعيلي × وادي دجلة.. الساعة 9:30 عبر قناة أون سبورت 2

غزل المحلة × زد .. الساعة 9:30 عبر ON Sport APP

الدوري الإسباني

أتليتك بلباو × إلتشي .. الساعة 10 مساءً عبر قناة beIN SPORTS 3 HD

الدوري الفرنسي

ستاد بريست × أولمبيك مارسيليا.. الساعة 9:45 عبر قناة beIN SPORTS 2 HD

الدوري السعودي

الاخدود × القادسية.. الساعة 9 مساءً عبر قناة ثمانية

التعاون × الفيحاء.. الساعة 9 مساءً عبر قناة ثمانية

ضمك × الشباب.. الساعة 9 مساءً عبر قناة ثمانية

