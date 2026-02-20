مواعيد مباريات اليوم الجمعة - الزمالك والإسماعيلي وقمة الجولة.. ونقل مواجهتان عبر APP

"ننتظركم في القادم".. إمام عاشور يوجه رسالة لجماهير الأهلي

"المكان الذي عشت فيه أجمل اللحظات".. ميشيل يانكون يوضح حقيقة شكوى الأهلي

مؤتمر توروب: سنرى من سيعوض ياسر إبراهيم.. ولا أهتم بمن يسجل المهم الفوز

هدفان رائعان.. بتروجت يخطف نقطة من فاركو في الدوري

تعادل في الوقت القاتل بين المصري والمقاولون العرب في الدوري