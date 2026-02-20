جوميز ينتقد التحكيم: الحكام بشر يخطئون مثل اللاعبين ولكن

الجمعة، 20 فبراير 2026

انتقد جوزيه جوميز المدير الفني لـ الفتح السعودي قرارات الحكام عقب الخسارة من الاتفاق بنتيجة 4-3 في الجولة 23 من المسابقة.

وتأخر الفتح بنتيجة 3-0 أمام رفاق أحمد حسن "كوكا" ورغم العودة في النتيجة إلا أنهم خسروا في النهاية 3-4.

وقال جوميز في المؤتمر الصحفي الذي نقلته صحيفة "الرياضية": "اليوم أيضا أثرت أخطاء تحكيمية على النتيجة، النتيجة كان يُفترَض أن تكون 4-3 لصالحنا وليس الاتفاق".

وأضاف "ولو شاهدتم كل اللقطات هناك هدف لنا لم يحتسِبُه الحكم، شاهدت اللقطات داخل غرفة الملابس، وهناك أخطاء".

وأقر "الحكام بشر يخطئون مثل اللاعبين، لكن الآن مع وجود الـ VAR ومشاهدة الحكم للحالات وهو جالس على المقعد فإنه من المفترض أن يتخذ القرار الصحيح".

ورفع الاتفاق رصيده في جدول ترتيب الدوري السعودي للنقطة 38 في المركز السادس. وتجمد رصيد الفتح عند النقطة 24 في المركز العاشر.

