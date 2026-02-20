قائمة بيراميدز - غياب علي جبر وقطة ضد سيراميكا كليوباترا

الجمعة، 20 فبراير 2026 - 01:31

كتب : FilGoal

بيراميدز

أعلن كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني لـ بيراميدز قائمة فريقه لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الجولة 18 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على ملعب الدفاع الجوي في التاسعة والنصف مساءً من اليوم الجمعة.

وشهدت القائمة غياب علي جبر، بالإضافة لأحمد عاطف "قطة" بعد تعرضه للطرد في اللقاء الأخير ضد إنبي.

وجاءت قامة بيراميدز لمواجهة سيراميكا كليوباترا

حراسة المرمى: أحمد الشناوي – شريف إكرامي – محمود جاد

الدفاع: محمود مرعي – أحمد سامي – أسامة جلال – محمد الشيبي – كريم حافظ – محمد حمدي إبراهيم

الوسط: مصطفى فتحي – أحمد توفيق – مهند لاشين – محمود عبد الحفيظ "زلاكة" – وليد الكرتي - ناصر ماهر – عودة فاخوري – مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" – إيفرتون دا سليفا – حامد حمدان – باسكال فيري

الهجوم: فيستون ماييلي – يوسف إبراهيم "أوباما" – مروان حمدي – دودو الجباس

ويتصدر سيراميكا الترتيب برصيد 35 نقطة من 16 مباراة.

فيما يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 31 نقطة من 15 مباراة.

