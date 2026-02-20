بمشاركة كوكا.. الاتفاق يحقق انتصارا أمام الفتح بالدوري السعودي في مباراة الـ 7 أهداف

شارك أحمد حسن "كوكا" مع الاتفاق بالدوري أمام الفتح في الجولة 23 في الدوري السعودي والتي انتهت بانتصاره 4-3.

وغادر أحمد حسن كوكا المباراة بالدقيقة 75، فيما سجل باتنا مراد هدفين وصنع هدفا للفتح.

وافتتح فريق الاتفاق التسجيل أولا عن طريق خالد الغنام في الدقيقة 18 بصناعة من جواو كوستا.

وعزز تقدم الاتفاق فرناندو باتشيكو بهدف ثاني في الدقيقة 23 بالخطأ في مرمى فريقه.

وأكد تقدم الاتفاق بالهدف الثالث فينالدوم عند الدقيقة 36 بصناعة من ألفارو مدرار.

وقلص الفارق باتنا مراد عند الدقيقة 44 بصناعة من ماتياس فارجاس.

وقبل نهاية الشوط الأول أحرز سفيان بن دبكة هدف الفتح الثاني بصناعة من باتنا مراد.

وسجل مد الله العليان رابع أهداف الاتفاق السعودي في الدقيقة 48.

وقلص الفارق باتنا مراد في الدقيقة 71 لتنتهي المباراة بانتصار ثمين للاتفاق السعودي.

ورفع الاتفاق رصيده في جدول ترتيب الدوري السعودي للنقطة 38 في المركز السادس. وتجمد رصيد الفتح عند النقطة 24 في المركز العاشر.