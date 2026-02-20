بمشاركة كوكا.. الاتفاق يحقق انتصارا أمام الفتح بالدوري السعودي في مباراة الـ 7 أهداف

الجمعة، 20 فبراير 2026 - 01:33

كتب : FilGoal

الاتفاق

شارك أحمد حسن "كوكا" مع الاتفاق بالدوري أمام الفتح في الجولة 23 في الدوري السعودي والتي انتهت بانتصاره 4-3.

وغادر أحمد حسن كوكا المباراة بالدقيقة 75، فيما سجل باتنا مراد هدفين وصنع هدفا للفتح.

وافتتح فريق الاتفاق التسجيل أولا عن طريق خالد الغنام في الدقيقة 18 بصناعة من جواو كوستا.

أخبار متعلقة:
الدوري السعودي - الهلال يؤمن الصدارة أمام أعين كوكا.. وأهلي جدة والاتحاد ينتصران وكيله لـ في الجول: الأهلي رفض العرض البرتغالي لضم كوكا.. واحترمنا طلب النادي في غياب كوكا.. الاتفاق يفوز على اتحاد جدة ويكسر سلسلة اللاهزيمة طبيب الأهلي: إصابة كوكا بآلام في الحوض.. وبرنامج تأهيلي للاعب

وعزز تقدم الاتفاق فرناندو باتشيكو بهدف ثاني في الدقيقة 23 بالخطأ في مرمى فريقه.

وأكد تقدم الاتفاق بالهدف الثالث فينالدوم عند الدقيقة 36 بصناعة من ألفارو مدرار.

وقلص الفارق باتنا مراد عند الدقيقة 44 بصناعة من ماتياس فارجاس.

وقبل نهاية الشوط الأول أحرز سفيان بن دبكة هدف الفتح الثاني بصناعة من باتنا مراد.

وسجل مد الله العليان رابع أهداف الاتفاق السعودي في الدقيقة 48.

وقلص الفارق باتنا مراد في الدقيقة 71 لتنتهي المباراة بانتصار ثمين للاتفاق السعودي.

ورفع الاتفاق رصيده في جدول ترتيب الدوري السعودي للنقطة 38 في المركز السادس. وتجمد رصيد الفتح عند النقطة 24 في المركز العاشر.

الدوري السعودي الاتفاق السعودي الفتح السعودي
نرشح لكم
جوميز ينتقد التحكيم: الحكام بشر يخطئون مثل اللاعبين ولكن بمشاركة نبيل عماد.. هاتريك توني يقود أهلي جدة لتحقيق انتصار كبير أمام النجمة الهلال يستعيد ثيو هيرنانديز قبل الكلاسيكو أمام اتحاد جدة انتهى الجدال.. الجوهرة المشعة يستضيف مباراتي أهلي جدة واتحاد جدة آسيويا جيسوس: أشعر أن جمهور النصر لا يهتم بدوري أبطال آسيا 2 جناح النصر يقترب من تجديد عقده قبل مواجهة نبيل عماد.. أهلي جدة يستعيد ميندي وكيسي جيسوس: نستهدف التتويج بالدوري السعودي وأبطال آسيا 2
أخر الأخبار
جوميز ينتقد التحكيم: الحكام بشر يخطئون مثل اللاعبين ولكن ساعة | سعودي في الجول
تقرير: تصل إلى سنة سجن.. المحكمة تعلن قراراتها بشأن أحداث نهائي أمم إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
بمشاركة كوكا.. الاتفاق يحقق انتصارا أمام الفتح بالدوري السعودي في مباراة الـ 7 أهداف 2 ساعة | سعودي في الجول
قائمة بيراميدز - غياب علي جبر وقطة ضد سيراميكا كليوباترا 2 ساعة | الدوري المصري
نافاس يكشف طريقة تعامل زيدان الخاصة مع فينيسيوس جونيور في ريال مدريد 2 ساعة | الكرة الأوروبية
"المكان الذي عشت فيه أجمل اللحظات".. ميشيل يانكون يوضح حقيقة شكوى الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
مؤتمر مدرب الجونة: الأهلي عاقبنا.. ونتعرض للضغط بسبب السفر المتكرر 2 ساعة | الدوري المصري
"صاحب معرفة عميقة بالكرة الإفريقية".. باتريس نوفو مدربا لـ توجو 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (0)-(0) الجيش الملكي.. تأهل الفريقين 2 المندوه: جلسة مرتقبة مع وزير الرياضة.. وأنهينا العلاقة التعاقدية مع شيكابالا 3 طريق الأهلي وبيراميدز نحو نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ومواجهة مصرية محتملة 4 ملف قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.. مواجهات نارية
/articles/523714/بمشاركة-كوكا-الاتفاق-يحقق-انتصارا-أمام-الفتح-بالدوري-السعودي-في-مباراة-الـ-7-أهداف