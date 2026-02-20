نافاس يكشف طريقة تعامل زيدان الخاصة مع فينيسيوس جونيور في ريال مدريد

كشف كيلور نافاس حارس مرمى أونام بوماس المكسيكي عن طريقة تعامل زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق الخاصة مع فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد.

وقال كيلور نافاس في تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية: " أتذكر في ريال مدريد، بعد انتهاء التدريبات، كان زيدان يبقى لساعات طويلة مع فينيسيوس لمساعدته على التطور".

وواصل "كان يعطيه تدريبات تقنية، تدريبات سرعة، تدريبات إنهاء الهجمات، وجوانب أخرى ساعدته على النمو، وتحقيق كامل إمكاناته".

وأتم "هذا العمل الإضافي كان أساسياً لجعل فيني اللاعب المذهل الذي نراه اليوم".

وخاض فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد الموسم الحالي 35 مباراة مسجلا 11 هدفا وصنع 11 آخرين في جميع البطولات.

وإجمالي مشاركات فينيسيوس مع ريال مدريد وصلت لـ 357 مباراة سجل 117 هدفا وصنع 97 أخرين.

وحقق اللاعب البرازيلي مع ريال مدريد الدوري الإسباني 3 مرات، ودوري أبطال أوروبا مرتين، وكأس العالم للأندية مرتين، والسوبر الأوروبي مرتين، والإنتركونتينتال مرة واحدة، وكأس ملك إسبانيا مرة واحدة، والسوبر الإسباني 3 مرات.