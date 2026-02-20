مؤتمر مدرب الجونة: الأهلي عاقبنا.. ونتعرض للضغط بسبب السفر المتكرر

الجمعة، 20 فبراير 2026 - 00:55

كتب : FilGoal

أحمد مصطفى بيبو - مدرب الجونة

يرى أحمد مصطفى "بيبو" مدرب الجونة، أن فريقه يتعرض للضغط عن باقي فرق الدوري.

وقال بيبو في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب مواجهة الأهلي "نتعرض للضغط عن باقي فرق الدوري بسبب السفر المتكرر وهو ما أثر علينا."

وتلقى الجونة خسارة أمام الأهلي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة في الجولة الـ18 من بطولة الدوري.

أخبار متعلقة:
الدوري المصري – موعد مباراة الأهلي ضد سموحة والقناة الناقلة ياسر إبراهيم يغيب عن مواجهة الأهلي وسموحة إمام عاشور يعود معتذرا ويقود الأهلي للفوز على الجونة

وأوضح مدرب الجونة "كنا في حاجة للخروج بنقطة أمام الأهلي، قمنا بالاستعدادا للمباراة بشكل قوي"

وأكمل "أهدرنا 4 أو 5 فرص محققة من عرضيات وكرات ثابتة."

وتابع "من يهدر الفرص وخاصة أمام الفرق الكبيرة يستقبل أهدافا وهذا ما حدث وتعرضنا للعقاب من الأهلي."

وانتصر الأهلي على الجونة بفضل هدف إمام عاشور والذي جاء في الدقيقة 35 وارتقى به للمركز الثاني مؤقتا.

وتراجع الجونة للمركز الـ13بعدما توقف رصيده عند 20 نقطة.

ورفع الأهلي رصيده إلى 33 نقطة، من 16 مباراة، ليرتقي للمركز الثاني بفارق نقطتين خلف سيراميكا كليوباترا المتصدر.

وينتظر الأهلي مباراتي الزمالك أمام حرس الحدود، وبيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا، والمقررتين مساء الجمعة، ضمن الجولة ذاتها.

الجونة الدوري أحمد مصطفى بيبو
نرشح لكم
قائمة بيراميدز - غياب علي جبر وقطة ضد سيراميكا كليوباترا "المكان الذي عشت فيه أجمل اللحظات".. ميشيل يانكون يوضح حقيقة شكوى الأهلي مؤتمر توروب: سنرى من سيعوض ياسر إبراهيم.. ولا أهتم بمن يسجل المهم الفوز هدفان رائعان.. بتروجت يخطف نقطة من فاركو في الدوري الدوري المصري – موعد مباراة الأهلي ضد سموحة والقناة الناقلة تعادل في الوقت القاتل بين المصري والمقاولون العرب في الدوري ياسر إبراهيم يغيب عن مواجهة الأهلي وسموحة إمام عاشور يعود معتذرا ويقود الأهلي للفوز على الجونة
أخر الأخبار
جوميز ينتقد التحكيم: الحكام بشر يخطئون مثل اللاعبين ولكن 11 دقيقة | سعودي في الجول
تقرير: تصل إلى سنة سجن.. المحكمة تعلن قراراتها بشأن أحداث نهائي أمم إفريقيا 16 دقيقة | الكرة الإفريقية
بمشاركة كوكا.. الاتفاق يحقق انتصارا أمام الفتح بالدوري السعودي في مباراة الـ 7 أهداف 51 دقيقة | سعودي في الجول
قائمة بيراميدز - غياب علي جبر وقطة ضد سيراميكا كليوباترا 53 دقيقة | الدوري المصري
نافاس يكشف طريقة تعامل زيدان الخاصة مع فينيسيوس جونيور في ريال مدريد ساعة | الكرة الأوروبية
"المكان الذي عشت فيه أجمل اللحظات".. ميشيل يانكون يوضح حقيقة شكوى الأهلي ساعة | الدوري المصري
مؤتمر مدرب الجونة: الأهلي عاقبنا.. ونتعرض للضغط بسبب السفر المتكرر ساعة | الدوري المصري
"صاحب معرفة عميقة بالكرة الإفريقية".. باتريس نوفو مدربا لـ توجو ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (0)-(0) الجيش الملكي.. تأهل الفريقين 2 المندوه: جلسة مرتقبة مع وزير الرياضة.. وأنهينا العلاقة التعاقدية مع شيكابالا 3 طريق الأهلي وبيراميدز نحو نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ومواجهة مصرية محتملة 4 ملف قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.. مواجهات نارية
/articles/523711/مؤتمر-مدرب-الجونة-الأهلي-عاقبنا-ونتعرض-للضغط-بسبب-السفر-المتكرر