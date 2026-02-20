مؤتمر مدرب الجونة: الأهلي عاقبنا.. ونتعرض للضغط بسبب السفر المتكرر

يرى أحمد مصطفى "بيبو" مدرب الجونة، أن فريقه يتعرض للضغط عن باقي فرق الدوري.

وقال بيبو في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب مواجهة الأهلي "نتعرض للضغط عن باقي فرق الدوري بسبب السفر المتكرر وهو ما أثر علينا."

وتلقى الجونة خسارة أمام الأهلي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة في الجولة الـ18 من بطولة الدوري.

وأوضح مدرب الجونة "كنا في حاجة للخروج بنقطة أمام الأهلي، قمنا بالاستعدادا للمباراة بشكل قوي"

وأكمل "أهدرنا 4 أو 5 فرص محققة من عرضيات وكرات ثابتة."

وتابع "من يهدر الفرص وخاصة أمام الفرق الكبيرة يستقبل أهدافا وهذا ما حدث وتعرضنا للعقاب من الأهلي."

وانتصر الأهلي على الجونة بفضل هدف إمام عاشور والذي جاء في الدقيقة 35 وارتقى به للمركز الثاني مؤقتا.

وتراجع الجونة للمركز الـ13بعدما توقف رصيده عند 20 نقطة.

ورفع الأهلي رصيده إلى 33 نقطة، من 16 مباراة، ليرتقي للمركز الثاني بفارق نقطتين خلف سيراميكا كليوباترا المتصدر.

وينتظر الأهلي مباراتي الزمالك أمام حرس الحدود، وبيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا، والمقررتين مساء الجمعة، ضمن الجولة ذاتها.