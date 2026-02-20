بمشاركة نبيل عماد.. هاتريك توني يقود أهلي جدة لتحقيق انتصار كبير أمام النجمة

شارك نبيل عماد في مباراته الثانية مع النجمة السعودي بالدوري أمام أهلي جدة في الجولة 23 والتي انتهت بخسارته بنتيجة 4-1.

وغادر نبيل عماد المباراة مصابا بالدقيقة 77، فيما سجل إيفان توني 3 أهداف لصالح أهلي جدة.

وافتتح فريق النجمة التسجيل أولا عن طريق لازارو فينيسيوس بصناعة من ديفيد تيجانيتش بالدقيقة 27.

وأهدر إيفان توني أول ركلة جزاء له مع أهلي جدة في الدقيقة 37 والتي تصدى لها الحارس.

وأحرز أتانجانا إيدوا هدف التعادل لأهلي جدة بصناعة من رياض محرز في الدقيقة 48.

وعند الدقيقة 58 حصل فيليبي كاردوسو على بطاقة حمراء بعد حصوله على الإنذار الثاني.

وسجل إيفان توني هدف أهلي جدة الثاني عند الدقيقة 69 بعد صناعة جديدة من رياض محرز.

وعزز إيفان توني من تقدم أهلي جدة بالهدف الثالث عند الدقيقة 87 بعد صناعة من ماتيوس جونزالفيس.

واختتم أهداف أهلي جدة المهاجم الإنجليزي بالهدف الرابع والهاتريك له من علامة الجزاء في الدقيقة 90+4.

وابتعد توني بفضل الثلاثية في صدارة ترتيب الهدافين إلى 23 هدفا بفارق 5 أهداف عن أقرب منافسيه.

ليحقق أهلي جدة انتصارا كبيرا يعزز به رصيده عند النقطة 53 في المركز الثاني خلف الهلال المتصدر بفارق الأهداف مع مباراة منقوصة.

ويتجمد رصيد النجمة عند النقطة 8 في المركز الأخير بعد تحقيق انتصارا واحدا و5 تعادلات و16 هزيمة.