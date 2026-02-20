هدفان رائعان.. بتروجت يخطف نقطة من فاركو في الدوري

الجمعة، 20 فبراير 2026 - 00:12

كتب : FilGoal

عاد بتروجت بنقطة من الإسكندرية بالتعادل مع فاركو بنتيجة 1-1 في لقاء أقيم لحساب الجولة 18 من الدوري المصري في استاد حرس الحدود.

سجل كريم الطيب هدف تقدم فاركو، وأدرك سيكو سونكو التعادل لبتروجت.

وتقدم فاركو بهدف من مهارة رائعة من كريم الطيب في الدقيقة 8.

وفي الدقيقة 81 ألغت تقنية الفيديو هدف فاركو الثاني.

وخطف السنغالي سونكو التعادل في الدقيقة 83 من صناعة أمادو جولد با بتسديدة من فوق الحارس رائعة.

ولا يزال فاركو يبحث عن الفوز الأول له والغائب في آخر 8 مباريات.، إذ خسر 6 وتعادل في 2 بجميع المسابقات.

فيما تعادل بتروجت للمباراة الثانية على التوالي في الدوري بنفس النتيجة بعد مباراة إنبي الماضية.

التعادل أبقى بتروجت في المركز الـ 12 برصيد 21 نقطة فيما ظل فاركو في المركز الـ 18 برصيد 14 نقطة.

