هدفان رائعان.. بتروجت يخطف نقطة من فاركو في الدوري

عاد بتروجت بنقطة من الإسكندرية بالتعادل مع فاركو بنتيجة 1-1 في لقاء أقيم لحساب الجولة 18 من الدوري المصري في استاد حرس الحدود.

سجل كريم الطيب هدف تقدم فاركو، وأدرك سيكو سونكو التعادل لبتروجت.

وتقدم فاركو بهدف من مهارة رائعة من كريم الطيب في الدقيقة 8.

وفي الدقيقة 81 ألغت تقنية الفيديو هدف فاركو الثاني.

وخطف السنغالي سونكو التعادل في الدقيقة 83 من صناعة أمادو جولد با بتسديدة من فوق الحارس رائعة.

"تصويبة صاروخية.. ولوب عالمي".. أهداف مباراة (فاركو 1 - 1 بتروجت) في دوري NILE pic.twitter.com/KA9qwLC9rJ — ON Sport (@ONTimeSports) February 19, 2026

ولا يزال فاركو يبحث عن الفوز الأول له والغائب في آخر 8 مباريات.، إذ خسر 6 وتعادل في 2 بجميع المسابقات.

فيما تعادل بتروجت للمباراة الثانية على التوالي في الدوري بنفس النتيجة بعد مباراة إنبي الماضية.

التعادل أبقى بتروجت في المركز الـ 12 برصيد 21 نقطة فيما ظل فاركو في المركز الـ 18 برصيد 14 نقطة.