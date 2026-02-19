تعادل في الوقت القاتل بين المصري والمقاولون العرب في الدوري

الخميس، 19 فبراير 2026 - 23:44

كتب : عبد الرحمن شريف

المصري ضد المقاولون

تعادل المصري مع المقاولون العرب بهدف مقابل هدف في الدوري المصري في الجولة 18 بلقاء أقيم على استاد السويس الجديد.

وسجل هدف المقاولون أحمد وليد وأدرك ميدو جابر التعادل للمصري.

وواصل المصري إهدار النقاط للمباراة الثانية على التوالي بالتعادل أمام وادي دجلة والمقاولون العرب.

واستمر المصري بالمركز الخامس بهذا التعادل برصيد 26 نقطة.

ورفع المقاولون العرب رصيده للنقطة 17 في المركز الـ15 بجدول ترتيب الدوري المصري.

وصف المباراة

بدأت المباراة بهدوء شديد بين الطرفين وكانت الفرصة الأولى للمقاولون العرب عند الدقيقة 15 وتصدى لها دفاع المصري.

وهدد كريم بامبو مرمى المقاولون العرب في الدقيقة 19 لكن مرت الكرة بجوار القائم.

وسدد عبد الحميد دغموم كرة مميزة في الدقيقة 25 لكن مرت بجوار المرمى لتمر بسلام على شباك محمود أبو السعود.

وسدد بونور موجيشا كرة خطيرة لكن أبو السعود تصدى لها في الدقيقة 26.

وطالب لاعبو المقاولون العرب حكم المباراة بركلة جزاء مع الدقيقة 40 لكن بعد مراجعة تقنية الفيديو تأكد الحكم بعدم وجود مخالفة.

وفي الدقيقة 45 سدد كريم بامبو كرة خطيرة لكنها مرت بجوار المرمى لينتهي معها الشوط الأول.

وعند بداية الشوط الثاني سدد بامبو من جديد وأبو السعود كان لها بالمرصاد.

وتلقى المصري فرصة خطيرة بالدقيقة 59 لكن عصام ثروت تصدى لها ببراعة.

وسجل المقاولون العرب هدفا مباغتا في شباك المصري بالدقيقة 84 عن طريق أحمد وليد، مستغلا خطأ الدفاع بتسديدة أرضية قوية على يمين الحارس.

وبالدقائق الأخيرة سجل ميدو جابر هدف التعادل للمصري بعد عرضية مرت من الجميع وبلمسة تهادت في الشباك لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي.

