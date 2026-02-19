ياسر إبراهيم يغيب عن مواجهة الأهلي وسموحة

تأكد غياب ياسر إبراهيم مدافع الأهلي، عن المواجهة المقبلة أمام سموحة.

ونال ياسر إبراهيم بطاقة صفراء في الدقيقة 90+6 بعد اشتباك مع محمد عماد لاعب الجونة، ليحصل كل منهما على بطاقة صفراء.

وحقق الأهلي الفوز على حساب الجونة بهدف نظيف في الجولة الـ18 من مسابقة الدوري، على استاد القاهرة.

وحصل ياسر إبراهيم على البطاقة الثالثة هذا الموسم في الدوري، وبالتالي تأكد غيابه عن المواجهة المقبلة.

وتلقى ياسر بطاقة صفراء أمام الزمالك في الجولة التاسعة، وبطاقة أخرى أمام الاتحاد السكندري في الجولة الـ11.

ويحل الأهلي ضيفا على سموحة يوم الإثنين المقبل 23 فبراير.

وشارك ياسر إبراهيم في 11 مباراة هذا الموسم مع الأهلي.

إجمالا شارك مدافع الأهلي في 21 مباراة هذا الموسم في كافة البطولات سجل خلالهم هدفا وحيدا جاء في شباك حرس الحدود بالدوري.