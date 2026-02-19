جارسيا: يمكننا التأهل أمام أتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا

الخميس، 19 فبراير 2026 - 23:10

كتب : FilGoal

إريك جارسيا

أعرب إريك جارسيا لاعب برشلونة عن ثقته التامة في التأهل أمام أتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا.

وتعرض برشلونة لهزيمة كبيرة أمام أتلتيكو مدريد في ذهاب الدور نصف النهائي بأربعة أهداف مقابل لا شيء على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

وقال إريك جارسيا في تصريحات لصحيفة "سبورت" الإسبانية: "يمكننا التأهل أمام أتلتيكو مدريد، لقد سجلوا علينا 4 أهداف بالشوط الأول ونحن نستطيع قلب النتيجة".

وواصل "منذ قدوم فليك ونحن نلعب بخط دفاع متقدم وحققنا بها نتائج مميزة الموسم الماضي".

وأردف "مؤخرا عانينا من فقدان الكرة كثيرا، وهذا يضر بنا، فنحن بشر، لكننا بحاجة إلى استعادة السيطرة على الكرة من جديد".

وكشف "في الوقت الحالي، نشعر وكأن الحكام تبحث عن إلغاء الأهداف التي نقوم بتسجيلها، إذا أرادوا إلغاؤه يفعلوا ذلك بالفعل".

وأتم "اجتمع بنا هانز فليك مدرب برشلونة اليوم، للتحدث عن الهزيمة أمام أتلتيتكو مدريد وجيرونا، وكان الاجتماع مميزا وانتهى بأفضل طريقة ممكنة، وأعتقد أنكم سترون نتيجة هذا الأمر في المباريات القادمة".

وتلقى إريك جارسيا البطاقة الحمراء أمام أتلتيكو مدريد على ملعب الواندا مما يعني غيابه عن لقاء العودة.

وستُلعب مباراة الكامب نو يوم الثلاثاء 3 مارس المقبل.

وخاض إريك جارسيا مع برشلونة الموسم الحالي 38 مباراة مسجلا هدفا وصانعا هدف آخر.

