الشباك المفضلة له.. إمام عاشور يهز شباك الجونة ويفتتح أهدافه مع الأهلي هذا الموسم

سجل إمام عاشور أول أهدافه الموسم الحالي في الدوري المصري بقميص الأهلي ضد الجونة.

ويلتقي الأهلي والجونة على استاد القاهرة في الجولة 18 من الدوري المصري.

وحوّل إمام برأسية عرضية أشرف بنشرقي في الشباك ليتقدم الأهلي بالهدف الأول في الدقيقة 35.

وسجل إمام أول أهدافه هذا الموسم بعدما شارك في 6 مباريات من قبل اكتفى خلالها بصناعة 3 أهداف في الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا.

برأسية رائعة ⚽️👌🏼 إمام عاشور يسجل هدف الأهلي الأول في شباك الجونة 🔴 واحتفال خاص من إمام مع جمهور الأهلي ووليد صلاح الدين 👏🏼

ووصل إمام للهدف رقم 31 مع الأهلي في جميع المسابقات خلال 93 مباراة بالإضافة لصناعة 22 هدفا بإجمالي 53 هدفا.

ولأول مرة يسجل إمام هدفا برأسية في الدوري المصري منذ هدفه ضد مودرن سبورت في موسم 2023-24.

ويعد الجونة أكثر فريق هز إمام عاشور شباكه خلال مسيرته برصيد 6 أهداف بواقع 2 مع الزمالك و4 مع الأهلي.

وهز إمام شباك الجونة في آخر 4 مواسم، إذ سجل 6 أهداف في آخر 6 مواجهات ضد الجونة في الدوري المصري.