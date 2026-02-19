الشباك المفضلة له.. إمام عاشور يهز شباك الجونة ويفتتح أهدافه مع الأهلي هذا الموسم

الخميس، 19 فبراير 2026 - 22:17

كتب : إسلام أحمد

إمام عاشور

سجل إمام عاشور أول أهدافه الموسم الحالي في الدوري المصري بقميص الأهلي ضد الجونة.

ويلتقي الأهلي والجونة على استاد القاهرة في الجولة 18 من الدوري المصري.

وحوّل إمام برأسية عرضية أشرف بنشرقي في الشباك ليتقدم الأهلي بالهدف الأول في الدقيقة 35.

أخبار متعلقة:
مروان عطية يغيب عن الأهلي أمام سموحة تشكيل الجونة - نور السيد يقود الفريق أمام الأهلي تشكيل الأهلي - بلعمري أساسي لأول مرة أمام الجونة.. وكامويش يقود الهجوم منافس الأهلي - خلافات تعطل تعاقد الترجي مع بوميل

وسجل إمام أول أهدافه هذا الموسم بعدما شارك في 6 مباريات من قبل اكتفى خلالها بصناعة 3 أهداف في الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا.

ووصل إمام للهدف رقم 31 مع الأهلي في جميع المسابقات خلال 93 مباراة بالإضافة لصناعة 22 هدفا بإجمالي 53 هدفا.

ولأول مرة يسجل إمام هدفا برأسية في الدوري المصري منذ هدفه ضد مودرن سبورت في موسم 2023-24.

ويعد الجونة أكثر فريق هز إمام عاشور شباكه خلال مسيرته برصيد 6 أهداف بواقع 2 مع الزمالك و4 مع الأهلي.

وهز إمام شباك الجونة في آخر 4 مواسم، إذ سجل 6 أهداف في آخر 6 مواجهات ضد الجونة في الدوري المصري.

الأهلي الجونة إمام عاشور الدوري المصري
نرشح لكم
إمام عاشور يعود معتذرا ويقود الأهلي للفوز على الجونة مروان عطية يغيب عن الأهلي أمام سموحة القلاوي حكما لمباراة الزمالك وحرس الحدود.. ومعروف يدير مواجهة بيراميدز وسيراميكا انتهى الدوري - المقاولون العرب (1)-(1) المصري.. تعادل ثاني على التوالي للمصري انتهت في الدوري المصري - الأهلي (1)-(0) الجونة تشكيل المصري - كريم بامبو يقود الهجوم أمام المقاولون العرب.. وصلاح محسن على الدكة تشكيل الأهلي - بلعمري أساسي لأول مرة أمام الجونة.. وكامويش يقود الهجوم تشكيل الجونة - نور السيد يقود الفريق أمام الأهلي
أخر الأخبار
إمام عاشور يعود معتذرا ويقود الأهلي للفوز على الجونة 4 دقيقة | الدوري المصري
جارسيا: يمكننا التأهل أمام أتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا 29 دقيقة | الكرة الأوروبية
إلى جانب دجوكوفيتش.. كورتوا يشتري حصة من نادي لو مان الفرنسي 37 دقيقة | الكرة الأوروبية
الشباك المفضلة له.. إمام عاشور يهز شباك الجونة ويفتتح أهدافه مع الأهلي هذا الموسم ساعة | الدوري المصري
مروان عطية يغيب عن الأهلي أمام سموحة ساعة | الدوري المصري
انطلاقة رائعة لـ بيريرا.. نوتنجهام فورست يعود بثلاثية ثمينة أمام فنربخشة في الدوري الأوروبي ساعة | الكرة الأوروبية
القلاوي حكما لمباراة الزمالك وحرس الحدود.. ومعروف يدير مواجهة بيراميدز وسيراميكا 2 ساعة | الدوري المصري
انتهى الدوري - المقاولون العرب (1)-(1) المصري.. تعادل ثاني على التوالي للمصري 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (0)-(0) الجيش الملكي.. تأهل الفريقين 2 المندوه: جلسة مرتقبة مع وزير الرياضة.. وأنهينا العلاقة التعاقدية مع شيكابالا 3 طريق الأهلي وبيراميدز نحو نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ومواجهة مصرية محتملة 4 ملف قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.. مواجهات نارية
/articles/523700/الشباك-المفضلة-له-إمام-عاشور-يهز-شباك-الجونة-ويفتتح-أهدافه-مع-الأهلي-هذا-الموسم