مروان عطية يغيب عن الأهلي أمام سموحة
الخميس، 19 فبراير 2026 - 22:04
كتب : FilGoal
تأكد غياب مروان عطية لاعب وسط الأهلي، عن المواجهة المقبلة أمام سموحة.
مروان عطية
النادي : الأهلي
ونال مروان عطية بطاقة صفراء في الدقيقة 25 بعد تدخل قوي ضد محمد النحاس لاعب الجونة.
ويستضيف الأهلي منافسه الجونة في الجولة الـ18 من مسابقة الدوري، على استاد القاهرة.
البطاقة تعد الثالثة لمروان عطية هذا الموسم في الدوري، وبالتالي يتأكد غيابه عن المواجهة المقبلة.
وتلقى مروان بطاقة صفراء أمام كهرباء الإسماعيلية في الجولة العاشرة، وبطاقة أخرى أمام الاتحاد السكندري في الجولة الـ11.
ويحل الأهلي ضيفا على سموحة يوم الإثنين المقبل 23 فبراير.
وشارك مروان عطية في 11 مباراة هذا الموسم مع الأهلي.
إجمالا شارك لاعب وسط الأهلي في 21 مباراة هذا الموسم في كافة البطولات سجل خلالهم هدفا وحيدا جاء في شباك الزمالك بالسوبر المصري.
نرشح لكم
إمام عاشور يعود معتذرا ويقود الأهلي للفوز على الجونة الشباك المفضلة له.. إمام عاشور يهز شباك الجونة ويفتتح أهدافه مع الأهلي هذا الموسم القلاوي حكما لمباراة الزمالك وحرس الحدود.. ومعروف يدير مواجهة بيراميدز وسيراميكا انتهى الدوري - المقاولون العرب (1)-(1) المصري.. تعادل ثاني على التوالي للمصري انتهت في الدوري المصري - الأهلي (1)-(0) الجونة تشكيل المصري - كريم بامبو يقود الهجوم أمام المقاولون العرب.. وصلاح محسن على الدكة تشكيل الأهلي - بلعمري أساسي لأول مرة أمام الجونة.. وكامويش يقود الهجوم تشكيل الجونة - نور السيد يقود الفريق أمام الأهلي