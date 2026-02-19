مروان عطية يغيب عن الأهلي أمام سموحة

الخميس، 19 فبراير 2026 - 22:04

كتب : FilGoal

مروان عطية - الأهلي أمام الجونة

تأكد غياب مروان عطية لاعب وسط الأهلي، عن المواجهة المقبلة أمام سموحة.

ونال مروان عطية بطاقة صفراء في الدقيقة 25 بعد تدخل قوي ضد محمد النحاس لاعب الجونة.

ويستضيف الأهلي منافسه الجونة في الجولة الـ18 من مسابقة الدوري، على استاد القاهرة.

أخبار متعلقة:
تشكيل الجونة - نور السيد يقود الفريق أمام الأهلي تشكيل الأهلي - بلعمري أساسي لأول مرة أمام الجونة.. وكامويش يقود الهجوم منافس الأهلي - خلافات تعطل تعاقد الترجي مع بوميل

البطاقة تعد الثالثة لمروان عطية هذا الموسم في الدوري، وبالتالي يتأكد غيابه عن المواجهة المقبلة.

وتلقى مروان بطاقة صفراء أمام كهرباء الإسماعيلية في الجولة العاشرة، وبطاقة أخرى أمام الاتحاد السكندري في الجولة الـ11.

ويحل الأهلي ضيفا على سموحة يوم الإثنين المقبل 23 فبراير.

وشارك مروان عطية في 11 مباراة هذا الموسم مع الأهلي.

إجمالا شارك لاعب وسط الأهلي في 21 مباراة هذا الموسم في كافة البطولات سجل خلالهم هدفا وحيدا جاء في شباك الزمالك بالسوبر المصري.

الأهلي الدوري مروان عطية
نرشح لكم
إمام عاشور يعود معتذرا ويقود الأهلي للفوز على الجونة الشباك المفضلة له.. إمام عاشور يهز شباك الجونة ويفتتح أهدافه مع الأهلي هذا الموسم القلاوي حكما لمباراة الزمالك وحرس الحدود.. ومعروف يدير مواجهة بيراميدز وسيراميكا انتهى الدوري - المقاولون العرب (1)-(1) المصري.. تعادل ثاني على التوالي للمصري انتهت في الدوري المصري - الأهلي (1)-(0) الجونة تشكيل المصري - كريم بامبو يقود الهجوم أمام المقاولون العرب.. وصلاح محسن على الدكة تشكيل الأهلي - بلعمري أساسي لأول مرة أمام الجونة.. وكامويش يقود الهجوم تشكيل الجونة - نور السيد يقود الفريق أمام الأهلي
أخر الأخبار
إمام عاشور يعود معتذرا ويقود الأهلي للفوز على الجونة 4 دقيقة | الدوري المصري
جارسيا: يمكننا التأهل أمام أتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا 29 دقيقة | الكرة الأوروبية
إلى جانب دجوكوفيتش.. كورتوا يشتري حصة من نادي لو مان الفرنسي 37 دقيقة | الكرة الأوروبية
الشباك المفضلة له.. إمام عاشور يهز شباك الجونة ويفتتح أهدافه مع الأهلي هذا الموسم ساعة | الدوري المصري
مروان عطية يغيب عن الأهلي أمام سموحة ساعة | الدوري المصري
انطلاقة رائعة لـ بيريرا.. نوتنجهام فورست يعود بثلاثية ثمينة أمام فنربخشة في الدوري الأوروبي ساعة | الكرة الأوروبية
القلاوي حكما لمباراة الزمالك وحرس الحدود.. ومعروف يدير مواجهة بيراميدز وسيراميكا 2 ساعة | الدوري المصري
انتهى الدوري - المقاولون العرب (1)-(1) المصري.. تعادل ثاني على التوالي للمصري 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (0)-(0) الجيش الملكي.. تأهل الفريقين 2 المندوه: جلسة مرتقبة مع وزير الرياضة.. وأنهينا العلاقة التعاقدية مع شيكابالا 3 طريق الأهلي وبيراميدز نحو نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ومواجهة مصرية محتملة 4 ملف قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.. مواجهات نارية
/articles/523699/مروان-عطية-يغيب-عن-الأهلي-أمام-سموحة