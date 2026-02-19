مروان عطية يغيب عن الأهلي أمام سموحة

تأكد غياب مروان عطية لاعب وسط الأهلي، عن المواجهة المقبلة أمام سموحة.

ونال مروان عطية بطاقة صفراء في الدقيقة 25 بعد تدخل قوي ضد محمد النحاس لاعب الجونة.

ويستضيف الأهلي منافسه الجونة في الجولة الـ18 من مسابقة الدوري، على استاد القاهرة.

البطاقة تعد الثالثة لمروان عطية هذا الموسم في الدوري، وبالتالي يتأكد غيابه عن المواجهة المقبلة.

وتلقى مروان بطاقة صفراء أمام كهرباء الإسماعيلية في الجولة العاشرة، وبطاقة أخرى أمام الاتحاد السكندري في الجولة الـ11.

ويحل الأهلي ضيفا على سموحة يوم الإثنين المقبل 23 فبراير.

وشارك مروان عطية في 11 مباراة هذا الموسم مع الأهلي.

إجمالا شارك لاعب وسط الأهلي في 21 مباراة هذا الموسم في كافة البطولات سجل خلالهم هدفا وحيدا جاء في شباك الزمالك بالسوبر المصري.