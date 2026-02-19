انطلاقة رائعة لـ بيريرا.. نوتنجهام فورست يعود بثلاثية ثمينة أمام فنربخشة في الدوري الأوروبي

عاد نوتنجهام فورست بانتصار ثمين من تركيا بالفوز بنتيجة 3-0 على فنربخشة في ذهاب ملحق الدوري الأوروبي المؤهل لدور الـ 16.

وتلقى الكناري التركي أكبر خسارة له أوروبيا على ميدانه منذ 1994 عندما خسر 5-1 أمام كان الفرنسي.

وبدأ فيتور بيريرا مهمته التدريبية مع فورست بأفضل طريقة ممكنة بثلاثية رائعة بعد تولى المهمة خلفا لشون دايتش.

وتقدم فورست بنتيجة 1-0 على فنربخشة في الدقيقة 21 بهدف موريلو.

وخرج ميلان شكرينيار مصابا في الدقيقة 26 ليزيد من مصاعب المباراة على أًصحاب الأرض.

وفي الدقيقة 43 أضاف إيجور جيسوس الهدف الثاني من صناعة مورجان جيبس وايت.

وتبادل الثنائي الأدوار إذ سجل جيبس وايت من صناعة إيجور في الدقيقة 50.

وتعرض فنربخشة للخسارة بعد 6 مباريات انتصر خلالها في 4 وتعادل في 2 بعدما خسر من أستون فيلا الإنجليزي في يناير الماضي في الدور الأوروبي.

وسيلتقي الفريقان يوم الخميس المقبل لحسم بطاقة التأهل لدور الـ 16 من الدوري الأوروبي.