انطلاقة رائعة لـ بيريرا.. نوتنجهام فورست يعود بثلاثية ثمينة أمام فنربخشة في الدوري الأوروبي

الخميس، 19 فبراير 2026 - 22:03

كتب : FilGoal

نوتنجهام فورست

عاد نوتنجهام فورست بانتصار ثمين من تركيا بالفوز بنتيجة 3-0 على فنربخشة في ذهاب ملحق الدوري الأوروبي المؤهل لدور الـ 16.

وتلقى الكناري التركي أكبر خسارة له أوروبيا على ميدانه منذ 1994 عندما خسر 5-1 أمام كان الفرنسي.

وبدأ فيتور بيريرا مهمته التدريبية مع فورست بأفضل طريقة ممكنة بثلاثية رائعة بعد تولى المهمة خلفا لشون دايتش.

أخبار متعلقة:
بي بي سي: فيتور بيريرا أبرز المرشحين لتدريب نوتنجهام فورست الثالث هذا الموسم.. نوتنجهام فورست يعلن إقالة شون دايش سكاي: نوتنجهام فورست يحدد بديل زينتشينكو مقابل مبلغ منخفض نوتنجهام فورست يعلن ضم حارس مانشستر سيتي

وتقدم فورست بنتيجة 1-0 على فنربخشة في الدقيقة 21 بهدف موريلو.

وخرج ميلان شكرينيار مصابا في الدقيقة 26 ليزيد من مصاعب المباراة على أًصحاب الأرض.

وفي الدقيقة 43 أضاف إيجور جيسوس الهدف الثاني من صناعة مورجان جيبس وايت.

وتبادل الثنائي الأدوار إذ سجل جيبس وايت من صناعة إيجور في الدقيقة 50.

وتعرض فنربخشة للخسارة بعد 6 مباريات انتصر خلالها في 4 وتعادل في 2 بعدما خسر من أستون فيلا الإنجليزي في يناير الماضي في الدور الأوروبي.

وسيلتقي الفريقان يوم الخميس المقبل لحسم بطاقة التأهل لدور الـ 16 من الدوري الأوروبي.

الدوري الأوروبي نوتنجهام فورست فنربخشة
نرشح لكم
جارسيا: يمكننا التأهل أمام أتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا إلى جانب دجوكوفيتش.. كورتوا يشتري حصة من نادي لو مان الفرنسي فابريجاس: يجب أن نشكر مودريتش لأنه معنا في الدوري الإيطالي بعدما تسبب في أزمة لفريقه.. ستيرلنج يحصل على تصريح العمل والإقامة بهولندا دورتموند يتعاقد مع موهبة برازيلية بايرن يتدرب وسط عاصفة ثلجية.. وكومباني يرفض إلغاء التدريب لا جازيتا: 6 لاعبين خارج حسابات سباليتي في يوفنتوس الموسم المقبل رومانو: فيكاريو منفتح على الانضمام إلى إنتر
أخر الأخبار
الدوري المصري – موعد مباراة الأهلي ضد سموحة والقناة الناقلة 15 دقيقة | الدوري المصري
تعادل في الوقت القاتل بين المصري والمقاولون العرب في الدوري 21 دقيقة | الكرة المصرية
ياسر إبراهيم يغيب عن مواجهة الأهلي وسموحة 24 دقيقة | الدوري المصري
إمام عاشور يعود معتذرا ويقود الأهلي للفوز على الجونة 30 دقيقة | الدوري المصري
جارسيا: يمكننا التأهل أمام أتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا 56 دقيقة | الكرة الأوروبية
إلى جانب دجوكوفيتش.. كورتوا يشتري حصة من نادي لو مان الفرنسي ساعة | الكرة الأوروبية
الشباك المفضلة له.. إمام عاشور يهز شباك الجونة ويفتتح أهدافه مع الأهلي هذا الموسم ساعة | الدوري المصري
مروان عطية يغيب عن الأهلي أمام سموحة 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (0)-(0) الجيش الملكي.. تأهل الفريقين 2 المندوه: جلسة مرتقبة مع وزير الرياضة.. وأنهينا العلاقة التعاقدية مع شيكابالا 3 طريق الأهلي وبيراميدز نحو نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ومواجهة مصرية محتملة 4 ملف قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.. مواجهات نارية
/articles/523698/انطلاقة-رائعة-لـ-بيريرا-نوتنجهام-فورست-يعود-بثلاثية-ثمينة-أمام-فنربخشة-في-الدوري-الأوروبي