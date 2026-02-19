القلاوي حكما لمباراة الزمالك وحرس الحدود.. ومعروف يدير مواجهة بيراميدز وسيراميكا

أسندت لجنة الحكام في اتحاد الكرة، مباراة الزمالك وحرس الحدود إلى الحكم حمادة القلاوي.

ويستضيف الزمالك منافسه حرس الحدود التاسعة والنصف مساء الجمعة، في الجولة الـ18 على استاد القاهرة الدولي.

ويعاونه أحمد توفيق طلب، وهاني خيري، فيما يتواجد أحمد ماجد حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد محمد علي الشناوي، ويعاونه محمد العيوطي.

أما مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا فيديرها محمد معروف.

ويعاونه أحمد حسام طه، وإسلام أبو العطا، فيما يتواجد هيثم عثمان حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد خالد الغندور، ويعاونه شريف عبد الله.

ويستضيف بيراميدز منافسه سيراميكا كليوباترا التاسعة والنصف مساء الجمعة، على استاد الدفاع الجوي.