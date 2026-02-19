مباشر الدوري - المقاولون العرب (0)-(0) المصري.. خطيرة من بامبو

يوفر لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المصري والمقاولون العرب في الجولة 18 من الدوري المصري.

ويحتل المصري المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة من 6 انتصارات و7 تعادلات وهزيمتين.

ويقع المقاولون العرب في المركز 16 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 16 نقطة من 3 انتصارات و7 تعادلات و7 هزائم.

ق40: تسديدة خطيرة من كريم بامبو وتمر بسلام على مرمى المقاولون العرب

ق35: مطالبات بركلة جزاء للمقاولون

ق30: خطيرة من بامبو لكن تسلل

ق26: تسديدة مميزة من موجيشا والحارس يتصدى

ق25: خطيرة من دغموم لصالح المصري وتمر بجوار المرمى

ق19: خطيرة للمصري وتمر بجوار المرمى

ق15: خطيرة للمقاولون العرب لكن الدفاع ينقذ الموقف